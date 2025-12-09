РУ
    12:51, 09 Декабрь 2025 | GMT +5

    Астану и Боровое могут связать чартерные авиарейсы – Минтранспорта

    Вице-министр транспорта РК Талгат Ластаев прокомментировал заявление акима Акмолинской области Марата Ахметжанова о возможном открытии авиасообщения между Астаной и Бурабаем, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Талгат Ластаев
    Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

    — Если говорить об Акмолинской области, такое заявление действительно было, я видел это в прессе. Речь шла о заказных чартерных маршрутах — небольших воздушных судах, которые могли бы курсировать между Астаной и Бурабаем, чтобы пассажиры могли быстро и комфортно добираться. В принципе, такая возможность есть. С институциональной точки зрения никаких препятствий нет. Парк воздушных судов расширяется. Думаю, такие маршруты будут появляться, —- сказал Талгат Ластаев на брифинге в Правительстве.

    Как сообщалось ранее, малый аэродром в Щучинско-Боровской курортной зоне может появиться в Акмолинской области. 

    Карина Кущанова
