Астану и Боровое могут связать чартерные авиарейсы – Минтранспорта

— Если говорить об Акмолинской области, такое заявление действительно было, я видел это в прессе. Речь шла о заказных чартерных маршрутах — небольших воздушных судах, которые могли бы курсировать между Астаной и Бурабаем, чтобы пассажиры могли быстро и комфортно добираться. В принципе, такая возможность есть. С институциональной точки зрения никаких препятствий нет. Парк воздушных судов расширяется. Думаю, такие маршруты будут появляться, —- сказал Талгат Ластаев на брифинге в Правительстве.