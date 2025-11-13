Астану и Боровое планируют связать прямым авиамаршрутом

Об этом на брифинге в СЦК сообщил аким Акмолинской области Марат Ахметжанов. Он подчеркнул, что этот проект входит в план развития курортного района до 2029 года.

— Сейчас прорабатывается более амбициозный проект — открытие малого аэродрома для прямого авиасообщения с Астаной. Это позволит значительно сократить время в пути и откроет новые горизонты для развития туризма, делая Акмолинскую область еще более привлекательной для гостей из столицы и других регионов, — отметил аким.

Говоря о развитии туристической отрасли, он также добавил, что впервые в этом году были запущены вертолетные экскурсии по курортной зоне, предоставляющие уникальную возможность увидеть красоты региона с высоты птичьего полета.

По словам спикера, всего в регионе функционирует внушительная сеть из почти 700 предприятий сферы туризма, включающая гостиницы, санатории, объекты придорожного сервиса и туроператоров.





