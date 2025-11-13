РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    15:54, 13 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Астану и Боровое планируют связать прямым авиамаршрутом

    Малый аэродром в Щучинско-Боровской курортной зоне может появиться в Акмолинской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Окжетпес Боровое деревья лес природа Оқжетпес Бурабай ағаштар орман табиғат
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    Об этом на брифинге в СЦК сообщил аким Акмолинской области Марат Ахметжанов. Он подчеркнул, что этот проект входит в план развития курортного района до 2029 года.

    — Сейчас прорабатывается более амбициозный проект — открытие малого аэродрома для прямого авиасообщения с Астаной. Это позволит значительно сократить время в пути и откроет новые горизонты для развития туризма, делая Акмолинскую область еще более привлекательной для гостей из столицы и других регионов, — отметил аким.

    Говоря о развитии туристической отрасли, он также добавил, что впервые в этом году были запущены вертолетные экскурсии по курортной зоне, предоставляющие уникальную возможность увидеть красоты региона с высоты птичьего полета. 

    По словам спикера, всего в регионе функционирует внушительная сеть из почти 700 предприятий сферы туризма, включающая гостиницы, санатории, объекты придорожного сервиса и туроператоров.



    Транспорт Астана Акимы Бурабай
