Акмолинская область выходит в лидеры туристического развития

По словам спикера, в регионе уже функционирует внушительная сеть из почти 700 предприятий сферы туризма, включающая гостиницы, санатории, объекты придорожного сервиса и туроператоров.

— Такая развитая инфраструктура создает благоприятные условия для приема и обслуживания растущего потока гостей. По прогнозам, к концу года область посетят более 1,5 млн человек, что является значительным показателем для страны. Особое место в туристической карте области занимает Щучинско-Боровская курортная зона. Признанная одним из трех ключевых центров развития туризма в Казахстане, она стала объектом пристального внимания и масштабных инвестиций. В марте этого года был утвержден Комплексный план развития курортной зоны до 2029 года, предусматривающий реализацию 118 мероприятий, — сказал Марат Ахметжанов на брифинге в СЦК.

Он отметил, что основной акцент делается на модернизацию туристской, транспортной и инженерной инфраструктуры, что призвано вывести отдых на новый уровень.

— Мы понимаем, что для привлечения и удержания туристов необходимо создавать комфортные и современные условия. Поэтому мы активно работаем над улучшением дорожной сети, развитием инженерных коммуникаций и обеспечением доступа к высокоскоростному интернету. На эти цели уже выделены значительные средства из республиканского и областного бюджетов, а также частные инвестиции. Это яркий пример успешного государственно-частного партнерства, когда бизнес видит потенциал и готов вкладывать в развитие региона, — отметил аким области.

Также полным ходом идет реконструкция значимых дорог и инженерных сетей в районе Щучинска, Борового, Чебачьго и Катарколя.

— Строятся и ремонтируются дороги в поселке Бурабай, а также проводится капитальный ремонт трассы Щучье — Степняк-Уалиханов. Завершение этих масштабных работ запланировано на следующий год, что значительно улучшит комфорт передвижения по курортной зоне. Но развитие инфраструктуры — это лишь часть большой картины. Активно создаются и новые туристические объекты, призванные сделать отдых более разнообразным и интересным. В этом году на живописных просторах курорта появились семь новых смотровых площадок, откуда открываются захватывающие виды, — рассказал Марат Ахметжанов.

Глава региона дополнил, что для любителей активного отдыха проложена современная велодорожка, а уникальная экотропа Болектау с игровыми элементами превращает прогулку в

увлекательный квест с использованием QR-кодов и Telegram-бота.

— Мы стремимся предложить нашим гостям нечто большее, чем просто отдых у озера. Мы создаем новые форматы досуга, которые будут интересны как семьям с детьми, так и любителям приключений. Например, активно развиваем новые локации, такие как Акбура и Катарколь, ориентированные на семейный и социальный туризм. В Акбуре уже подведены все необходимые коммуникации, начато строительство новой дороги, и мы активно привлекаем инвесторов для создания современных отелей и развлекательных комплексов. Катарколь же станет настоящим центром для семейного отдыха, где особое внимание уделено развитию инженерной инфраструктуры, — подчеркнул глава региона.

По его словам, инновации затронули и транспортную инфраструктуру региона.

— Впервые в этом году были запущены вертолетные экскурсии, предоставляя уникальную возможность увидеть красоты региона с высоты птичьего полета. Уже сейчас прорабатывается более амбициозный проект — открытие малого аэродрома для прямого авиасообщения с Астаной. Это позволит значительно сократить время в пути и откроет новые горизонты для развития туризма, делая Акмолинскую область еще более привлекательной для гостей из столицы и других регионов, — дополнил он.

