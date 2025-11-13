РУ
    12:44, 13 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Более 7 тысяч жителей Акмолинской области получат новое жилье

    В Акмолинской области до конца текущего года более 7 тысяч семей региона улучшат свои жилищные условия, сообщил аким Акмолинской области Марат Ахметжанов, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Фото: акимат Акмолинской области

    — В области сохраняются высокие темпы жилищного строительства, и до конца года ключи от новых квартир получат свыше семи тысяч семей. Реализация проектов ведется в рамках государственной политики по обеспечению граждан жильем, и особое внимание уделяется социально уязвимым категориям населения, очередникам, обманутым дольщикам и жителям аварийных домов. Для указанных категорий предусмотрено 2 тысячи квартир, -подчеркнул аким региона, выступая на брифинге в СЦК.

    По словам спикера, один из успешных механизмов, применяемых в регионе, — приобретение готовых квартир у частных застройщиков.

    — Этот инструмент доказал свою эффективность. Он позволяет быстро вводить жилье в эксплуатацию и поддерживает инвестиционную активность строительного сектора. В этом году по данной схеме приобретено 750 квартир, из них 640 — арендные, 110 — кредитные, — рассказал аким.

    Механизм также способствует завершению проблемных долевых домов и стимулирует частные инвестиции в жилищные проекты. Особое внимание уделяется реновации жилого фонда.

    — Мы заменяем ветхие и аварийные дома на современные и энергоэффективные здания. В этом году в рамках программы реновации построено 11 домов на 740 квартир, взамен аварийных строений. Это — реальное улучшение качества жизни людей, — отметил аким области.
    Работы охватывают пять регионов области — Кокшетау, Бурабайский, Аршалынский, Буландынский и Зерендинский районы.

    Одним из заметных результатов года стало завершение строительства жилого комплекса на 543 квартиры в городе Косшы, где 110 квартир переданы обманутым дольщикам.

    — Эта проблема долгое время беспокоила людей, и сегодня мы можем сказать, что вопрос решен. Люди получили долгожданные квартиры. Мы продолжим эту работу, потому что доверие граждан — самое важное для власти, — заверил аким области.

    В завершение Марат Ахметжанов отметил, что курс на активное развитие жилищного строительства будет продолжен и в следующем году.

    Ранее мы сообщали о том, что более 7,6 млн тонн зерна собрали аграрии Акмолинской области.

    Теги:
    Жилье Кокшетау Марат Ахметжанов Акмолинская область
    Карина Кущанова
    Автор
