    12:18, 13 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Более 7,6 млн тонн зерна собрали аграрии Акмолинской области

    Площадь уборочных работ увеличилась на 300 тысяч гектаров и достигла 5,5 миллиона гектаров. сообщил аким Акмолинской области Марат Ахметжанов на брифинге в СЦК, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Более 7,6 млн тонн зерна собрали аграрии Акмолинской области
    Фото: акимат Акмолинской области

    Он напомнил о том, что Акмолинская область играет ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности Казахстана.

    — Кроме того, регион занимает особое место как один из основных агропромышленных центров и главная зерновая житница страны. Площадь уборочных работ увеличилась на 300 тысяч гектаров и достигла 5,5 миллиона гектаров. Благодаря самоотверженному труду земледельцев собран рекордный урожай зерновых — средняя урожайность составила 16,3 центнера с гектара, что дало 7,6 миллиона тонн зерна, — отметил аким.

    Около 70% собранного зерна — продукция высокого качества. Акмолинское зерно активно выходит на международные рынки. С начала года в страны ближнего и дальнего зарубежья экспортировано более 3,5 миллиона тонн зерна, в том числе в Китай, Иран, Италию, Бельгию, Швецию, Латвию, Узбекистан, Таджикистан и Азербайджан.

    — Подписанный меморандум с эстонским терминалом Muga Grain Terminal открыл возможность экспорта в Италию, Бельгию и Эстонию в объеме 209 тысяч тонн. Во исполнение поручения Главы государства посевные площади высокорентабельных масличных культур за два года увеличились в 2,5 раза и впервые достигли 500 тысяч гектаров. В результате собрано около 600 тысяч тонн масличных культур, что позволило произвести сельхозпродукцию на сумму около 100 млрд тенге, — сообщил глава региона. 

    В текущем году на нужды агропромышленного комплекса направлено более 250 млрд тенге. Это позволило втрое увеличить объем внесения минеральных удобрений. В рамках льготного лизинга закуплено 1 600 единиц новой сельхозтехники на сумму 62 млрд тенге. Кроме того, сельхозпроизводителям выделено 172 тысячи тонн удешевленного дизельного топлива по цене 254 тенге за литр.

    Теги:
    Сельское хозяйство Кокшетау Марат Ахметжанов Акмолинская область
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
