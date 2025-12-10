Оборудование для КТК будет производить арматурный завод в ВКО

Документ в области импортозамещения промышленного оборудования подписали генеральный директор АО «УКАЗ» Александр Будрис и генеральный директор Каспийского трубопроводного консорциума Николай Горбань.

Сотрудничество направлено на развитие локального производства запорной арматуры, насосных агрегатов и электродвигателей, расширение применения отечественного оборудования на объектах магистрального нефтепроводного транспорта, а также формирование устойчивой кооперации между крупнейшим казахстанским производителем трубопроводной арматуры и одним из ключевых операторов нефтетранспортной инфраструктуры.

В рамках соглашения стороны намерены обеспечить АО «КТК-К» высокотехнологичными материалами, комплектующими и оборудованием казахстанского происхождения, проводить техническое обслуживание, модернизацию и испытание оборудования, а также совместно разрабатывать и внедрять инновационные технологические решения.

Ранее сообщалось, что Казахстан перенаправит нефть из Кашагана в Китай после атак на КТК.