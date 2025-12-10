РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    14:46, 10 Декабрь 2025 | GMT +5

    Оборудование для КТК будет производить арматурный завод в ВКО

    В Правительстве с участием первого заместителя Премьер-министра Романа Скляра состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве между АО «Усть-Каменогорский арматурный завод» (АО «УКАЗ») и АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум–К» (АО «КТК-К»), передает Kazinform со ссылкой на primeminister.kz.

    Оборудование для КТК будет производить арматурный завод в ВКО
    Фото: primeminister.kz

    Документ в области импортозамещения промышленного оборудования подписали генеральный директор АО «УКАЗ» Александр Будрис и генеральный директор Каспийского трубопроводного консорциума Николай Горбань.

    Сотрудничество направлено на развитие локального производства запорной арматуры, насосных агрегатов и электродвигателей, расширение применения отечественного оборудования на объектах магистрального нефтепроводного транспорта, а также формирование устойчивой кооперации между крупнейшим казахстанским производителем трубопроводной арматуры и одним из ключевых операторов нефтетранспортной инфраструктуры.

    В рамках соглашения стороны намерены обеспечить АО «КТК-К» высокотехнологичными материалами, комплектующими и оборудованием казахстанского происхождения, проводить техническое обслуживание, модернизацию и испытание оборудования, а также совместно разрабатывать и внедрять инновационные технологические решения.

    Ранее сообщалось, что Казахстан перенаправит нефть из Кашагана в Китай после атак на КТК. 

