Специальное послание Главы государства Папе Римскому передал спикер Сената

В рамках визита члены казахстанской делегации побывали на аудиенции у Папы Римского Льва XIV и приняли участие в работе международного круглого стола, посвященного межконфессиональным инициативам Казахстана и духовному лидерству Ватикана.

На полях конференции Маулен Ашимбаев также провел двусторонние встречи с Префектом Дикастерии по межрелигиозному диалогу кардиналом Джорджем Кувакадом и другими представителями организаций по делам религий.

Спикер Сената передал Папе Римскому Льву XIV теплые слова приветствия и приглашение Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева посетить Казахстан с апостольским визитом. Маулен Ашимбаев подчеркнул заинтересованность нашей страны в укреплении многопланового сотрудничества с Ватиканом.

— В Казахстане, являющемся родиной для различных этнических и религиозных общин, высоко ценят неизменную поддержку Святым Престолом наших усилий по продвижению мира, гармонии и взаимного уважения. Особые узы дружбы и сотрудничества между Казахстаном и Ватиканом продолжают крепнуть, опираясь на наследие Ваших предшественников, которое Вы, Ваше Святейшество, сегодня последовательно развиваете на основе обновленных подходов. Мы особенно признательны за постоянную поддержку, которую Ватикан оказывает Съезду лидеров мировых и традиционных религий. Ваше обращение к участникам VIII Съезда, равно как и Итоговая декларация данного форума, служат духовным ориентиром для укрепления глобального диалога и противодействия экстремизму и нетерпимости. Для Казахстана было бы большой честью принять Ваше Святейшество с Апостольским визитом в удобное для Вас время. Уверен, такой визит воодушевил бы представителей многообразных обществ нашего региона и придал бы новый импульс нашему общему стремлению к более справедливому и гармоничному международному порядку, — говорится в специальном послании Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Папе Римскому Льву XIV.

Выражая признательность за аудиенцию, Маулен Ашимбаев также отметил активное участие делегации Ватикана в выработке итоговой декларации VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, а также рассказал о работе, проводимой Секретариатом Съезда по реализации положений декларации.

— Президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич Токаев большое внимание уделяет укреплению отношений с Ватиканом и высоко ценит Ваши усилия по укреплению межрелигиозного и межкультурного диалога. Представители Святого Престола приняли активное участие в выработке итогового документа VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий — Астанинской декларации мира 2025. В рамках реализации Декларации Секретариат Съезда начал работу по подготовке документа о роли религиозных организаций в борьбе с изменением климата. Мы также приступили к разработке Этического кодекса развития искусственного интеллекта с учетом видения религиозных лидеров. Мы высоко ценим лидерство в этой сфере Святого Престола, который продвигает идеи приоритета духовных ценностей в рамках научно-технологического прогресса. Готовы к активному взаимодействию с институтами Католической церкви в этом вопросе, — сказал Маулен Ашимбаев, а также вручил Его Святейшеству в знак памяти и скорби по погибшим за веру — список католических священников, которые были репрессированы на территории Казахстана.

Папа Римский Лев XIV, в свою очередь, высоко оценил усилия Казахстана по налаживанию мира между представителями различных религий и благоденствия на глобальном уровне. Понтифик отметил важность благих намерений и предпринимаемых в рамках Съезда лидеров мировых и традиционных религий шагов в условиях современных вызовов и подтвердил неизменную поддержку миссии со стороны Святого Престола.

Обсуждение роли религиозных лидеров в современном мире и значение духовной дипломатии состоялось в ходе круглого стола, повестка которого была посвящена совместным инициативам Казахстана и Ватикана по продвижению мира, диалога и взаимопонимания.

В современном мире, по мнению Маулена Ашимбаева, важную роль в выстраивании надежного моста коммуникации между разными культурами, религиями и народами, независимо от вероисповедания, этнической принадлежности и политических предпочтений, играют духовные лидеры. Именно они в силах обозначить ориентир и способствовать трансляции правильной системы ценностей, когда очевидна потребность в нравственности и единстве среди общества. Он также обозначил задачи для дальнейшей совместной работы Секретариата Съезда и Дикастерии Ватикана по реализации Астанинской декларации мира. В своем выступлении Маулен Ашимбаев отметил, что особое внимание со стороны Президента Казахстана уделяется формированию нового глобального движения, а также мерам борьбы с климатическими изменениями, ответственному использованию новых технологий и искусственного интеллекта.

— Духовные лидеры поддержали призыв Президента Казахстана Касым-Жомарта Кемелевича Токаева к формированию нового глобального движения за мир. Эта инициатива призвана активизировать международный диалог и объединить усилия всех, кто стремится к преодолению разногласий и конфликтов, укреплению доверия между народами и утверждению идеалов мира и справедливости. Сотрудничество с международными организациями, в первую очередь с Организацией Объединенных Наций, будет играть ведущую роль. Мы рассчитываем на продолжение нашего конструктивного взаимодействия с Дикастерией в реализации основных положений Астанинской декларации мира, — отметил Председатель Сената.

В рамках круглого стола состоялось подписание меморандума между Международным центром межконфессионального и межрелигиозного диалога Казахстана и Дикастериейпо межрелигиозному диалогу Ватикана. Документ закрепил взаимное признание и подтвердил приверженность сторон развитию сотрудничества в области межрелигиозной и межконфессиональной дипломатии и укрепления институционального партнёрства. Меморандум о взаимопонимании также предполагает обмен передовым опытом и знаниями в областях, представляющих взаимный интерес.

В этот же день Спикер Сената провел двустороннюю встречу с Префектом Дикастерии по межрелигиозному диалогу кардиналом Джорджем Кувакадом, в ходе которой были обозначены перспективы сотрудничества двух стран в сфере межкультурного и межрелигиозного диалога.

Напомним, тридцать казахстанцев 24 августа участвовали в воскресной молитве «Ангел Господень» на площади Св. Петра, где Папа Лев XIV обратился к ним со словами: «Приветствую паломников из Караганды (Казахстан)».