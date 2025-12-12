Казахстан уделяет особое внимание укреплению межрелигиозного, межэтнического и межкультурного диалога — Президент

Он подчеркнул, «это, по сути, призыв к прекращению военного насилия, поиску мирных решений».

Как отметил Касым-Жомарт Токаев, Казахстан уделяет особое внимание укреплению межрелигиозного, межэтнического и межкультурного диалога. Он напомнил, что, Казахстан уже более двадцати лет регулярно проводит съезды лидеров мировых и традиционных религий.

— На недавнем VIII Съезде в Астане Казахстан выступил с инициативой, получившей название «Движение за мир». Это, по сути, призыв к прекращению военного насилия, поиску мирных решений в духе коллективной ответственности перед будущими поколениями. Казахстан будет принимать самое активное участие в деятельности ШОС — авторитетной и успешной евразийской организации с многоплановой конструктивной повесткой дня, включающей в себя вопросы безопасности и мер доверия. Ключевое условие глобального прогресса и стабильности — это устойчивое социально-экономическое развитие. Мировая экономика вследствие роста геополитической напряженности, международных санкций, нарушения цепочек торговых поставок, технологической конкуренции и множества других факторов столкнулась с самыми серьезными испытаниями. Глобальная экономика замедляется. К счастью, Центральную Азию стагнация обходит стороной, все страны региона демонстрируют достаточно уверенный рост. Например, экономический рост Казахстана в этом году превысит 6%, внутренний валовый продукт перейдет отметку 300 млрд долларов, в расчете на душу населения это больше 15 тысячи долларов, — отметил он.

Президент констатировал, что страны Центральной Азии активно наращивают свой транзитно-транспортный потенциал, призванный укрепить взаимосвязанность между Востоком и Западом, Севером и Югом. Он сообщил, что Казахстан придает должное значение развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута, модернизирует железнодорожную, портовую и автомобильную инфраструктуру с целью создания «бесшовной» транспортной системы. Глава государства подчеркнул активное участие Казахстана в разработке Комплексной стратегии развития транспортной системы Центральной Азии.

Президент Казахстана в ходе своего выступления также отметил особую значимость инициативы Ашхабада о провозглашении Международного года мира и доверия, поддержанной Генеральной Ассамблеей ООН. Касым-Жомарт Токаев сообщил, что Казахстан поддерживает инициативу, высказанную сегодня Главой Туркменистана относительно создания Университета ООН мира и нейтралитета.