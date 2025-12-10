Рейсы задерживаются в аэропорту Алматы из-за снега

Задержки коснулись как внутренних, так и международных направлений. По некоторым маршрутам время ожидания достигает 13–19 часов.

На вылет задерживаются несколько рейсов в Доху — задержка составляет 13–13,5 часа, два рейса в Дубай — почти 19 часов. Также переносятся вылеты в Усть-Каменогорск, Семей, Астану, Петропавловск. На прилет задержаны рейсы из Шымкента, Астаны, Актобе, Актау, Атырау, Усть-Каменогорска, Сеула, Фукуока, Петропавловска и Дубая.

В пресс-службе аэропорта отметили, что из-за обильного снегопада и низкой видимости часть рейсов переносятся на более позднее время. Для обеспечения безопасности полетов на аэродроме проводится непрерывная уборка снега с взлетно-посадочных полос, рулежных дорог и перронов, а также осуществляется противообледенительная обработка воздушных судов.

— Службы аэропорта усилены и находятся в оперативном взаимодействии с авиакомпаниями. С нашей стороны предпринимаются все необходимые меры для минимизации задержек. Безопасность пассажиров и экипажей является нашим безусловным приоритетом, поэтому любые решения по вылету и прилету принимаются с учетом актуальных метеоусловий и требований безопасности полетов, — отметили в пресс-службе воздушной гавани.

Пассажирам рекомендуется заранее уточнять актуальную информацию у авиакомпаний и следить за расписанием на официальном сайте аэропорта alaport.com. В аэропорту просят с пониманием отнестись к временным изменениям, связанным с неблагоприятными погодными условиями.

Отметим, что минувшей ночью в Алматы выпала почти половина месячной нормы осадков.

Также за ночь в городе произошло 58 ДТП из-за снегопада.