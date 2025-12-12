Президент РК призвал к срочным мерам по спасению Арала и Каспия и улучшению трансграничного водопользования
В ходе выступления на Форуме, посвященном Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на проблемы трансграничного водопользования, экологическое состояние Аральского и Каспийского морей, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
По словам Главы государства, особого внимания требует обеспечение водной безопасности.
— В условиях нарастающего дефицита воды ее сохранение и рациональное использование уже стали стратегическим, можно сказать, жизненно важным приоритетом для нашей страны и, полагаю, для других государств региона. Безотлагательных решений и мер требуют проблемы трансграничного водопользования, экологическое состояние Аральского и Каспийского морей. На наш взгляд, совместными усилиями на основе взаимных компромиссов можно было бы усилить эффективность Международного фонда спасения Арала. Этому способствовало бы приглашение России стать участником Фонда в качестве наблюдателя. Что касается Каспия, то при нынешних темпах обмеления этот опасный процесс может стать необратимым, что неминуемо вызовет цепную реакцию экологических, социально-экономических и даже политических последствий. Казахстан выступил с инициативой разработки специальной Межгосударственной программы, направленной на предотвращение разрушения экосистемы и обмеления Каспия. Призываем все мировое сообщество поддержать наши усилия по сохранению этого уникального водоема, — сказал Президент.
Президент Казахстана в ходе своего выступления также отметил особую значимость инициативы Ашхабада о провозглашении Международного года мира и доверия, поддержанной Генеральной Ассамблеей ООН. Касым-Жомарт Токаев сообщил, что Казахстан поддерживает инициативу, высказанную сегодня Главой Туркменистана относительно создания Университета ООН мира и нейтралитета.