Президент РК призвал к срочным мерам по спасению Арала и Каспия и улучшению трансграничного водопользования

По словам Главы государства, особого внимания требует обеспечение водной безопасности.

— В условиях нарастающего дефицита воды ее сохранение и рациональное использование уже стали стратегическим, можно сказать, жизненно важным приоритетом для нашей страны и, полагаю, для других государств региона. Безотлагательных решений и мер требуют проблемы трансграничного водопользования, экологическое состояние Аральского и Каспийского морей. На наш взгляд, совместными усилиями на основе взаимных компромиссов можно было бы усилить эффективность Международного фонда спасения Арала. Этому способствовало бы приглашение России стать участником Фонда в качестве наблюдателя. Что касается Каспия, то при нынешних темпах обмеления этот опасный процесс может стать необратимым, что неминуемо вызовет цепную реакцию экологических, социально-экономических и даже политических последствий. Казахстан выступил с инициативой разработки специальной Межгосударственной программы, направленной на предотвращение разрушения экосистемы и обмеления Каспия. Призываем все мировое сообщество поддержать наши усилия по сохранению этого уникального водоема, — сказал Президент.