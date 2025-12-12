РУ
    11:08, 12 Декабрь 2025 | GMT +5

    ЧП в поезде Алматы: двоих детей перевели из реанимации в палату

    Двух детей, доставленных в тяжелом состоянии после массового отравления угарным газом в поезде, перевели из реанимации в профильное отделение, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Министерство здравоохранения РК

    Об этом сообщили в управлении общественного здравоохранения Алматы.

    На место инцидента всего были направлены 13 бригад скорой помощи. Всего пострадали 52 человека, среди них дети. Все они были доставлены в больницы города для обследования и оказания необходимой медицинской помощи.

    — По результатам обследований госпитализировано 11 детей, из них двое были госпитализированы в отделение реанимации. Сегодня, по состоянию на 12 декабря, двух пациентов из реанимации перевели в профильное отделение. Все дети получают лечение в профильном отделении, — говорится в сообщении управления здравоохранения.

    Врачи продолжают контролировать состояние всех находящихся в стационарах пациентов и обеспечивают их необходимым объемом медицинской помощи.

    Напомним, в четверг 52 человека, включая детей, отравились угарным газом в поезде на железнодорожном вокзале в Алматы. Госпитализировано 10 детей.

    В «Қазақстан темір жолы» заявили, что поезд принадлежит частному перевозчику и вагоны были предоставлены киностудии для проведения съемок.

    Позже транспортная полиция возбудила уголовное дело по статье 156 УК РК (Нарушение правил охраны труда).

    Теги:
    Дети Больницы Алматы Происшествия
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
