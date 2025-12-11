Уголовное дело возбудили после отравления 52 человек на станции в Алматы

– По данному факту линейным управлением полиции на станции Алматы-1 возбуждено уголовное дело по статье статья 156 УК РК (Нарушение правил охраны труда), – сообщили в пресс-службе департамента полиции на транспорте.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств происшествия, по результатом которого будет принято законное процессуальное решение.

Напомним, сегодня стало известно об отравлении 52 человек, включая детей, угарным газом в поезде на железнодорожном вокзале в Алматы. Госпитализировано 10 детей, из них двое находятся в отделении реанимации, остальные — в профильных отделениях. В «Қазақстан темір жолы» заявили, что поезд принадлежит частному перевозчику и вагоны были предоставлены киностудии для проведения съемок.