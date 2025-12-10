Несколько трасс закрыли в Казахстане из-за ухудшения погоды

В Жамбылской области с 23:00 прекращено движение всех видов транспорта на участке автодороги «граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР» между 159 и 238 километрами (новый обход перевала Кордай, от села Кенен до села Кайнар). Объезд организован через старый перевал Кордай. Ориентировочное открытие — 10 декабря в 10:00.

С 22:45 закрыт участок этой же трассы на км 535–593 — от Айша-Биби до границы Туркестанской области.

Аналогичное ограничение введено на соседнем отрезке в Туркестанской области, на км 593–654 — от границы Жамбылской области до села Машат. Открытие обоих участков ожидается 10 декабря в 10:00.

В Алматинской области с 22:00 закрыта дорога «Күрті–Қонаев» на первых 67 километрах. Планируемое возобновление движения — 10 декабря в 08:00.

Дополнительно с 22:00 в Жамбылской и Туркестанской областях введены ограничения для грузового транспорта на автодороге «Алматы — Ташкент — Термез» на тех же участках: км 535–593 и км 593–654. Открытие — 10 декабря в 10:00.

В 21:30 закрыт для всех видов транспорта участок трассы «Астана — Караганда — Алматы» на км 59–200 (от села Аксай до села Каншенгель). Движение планируется восстановить 10 декабря в 8:00.

