Движение ограничили на трассах Жамбылской и Туркестанской областей

Как сообщает нацкомпания, 9 декабря в 22:00 в связи ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для грузового транспорта на следующих автодорогах:

Жамбылская область:

автодорога «Алматы-Ташкент-Термез» км 535-593 (от поселка Айша-Биби до границы Туркестанской области).

Туркестанская область:

автодорога «Алматы-Ташкент-Термез» км 593-654 (от границы Жамбылской области до села Машат).

Ориентировочное открытие дороги - 10 декабря в 10:00.

Ранее сообщалось, что в Казахстане из-за метели закрыли и ограничили движение в нескольких регионах.