Тренды:
    22:00, 09 Декабрь 2025 | GMT +5

    Движение ограничили на трассах Жамбылской и Туркестанской областей

    В «КазАвтоЖол» предупредили водителей об ухудшении погодных условий на дорогах в двух области, передает агентство Kazinform.

    погода, боран, метель, дорога
    Фото: Агибай Аяпбргенов / Kazinform

    Как сообщает нацкомпания, 9 декабря в 22:00 в связи ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для грузового транспорта на следующих автодорогах:

    Жамбылская область:

    • автодорога «Алматы-Ташкент-Термез» км 535-593 (от поселка Айша-Биби до границы Туркестанской области).

    Туркестанская область:

    • автодорога «Алматы-Ташкент-Термез» км 593-654 (от границы Жамбылской области до села Машат).

    Ориентировочное открытие дороги - 10 декабря в 10:00.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане из-за метели закрыли и ограничили движение в нескольких регионах.

    КазАвтоЖол Туркестанская область Жамбылская область Непогода Закрытие дорог
