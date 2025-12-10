22:00, 09 Декабрь 2025 | GMT +5
Движение ограничили на трассах Жамбылской и Туркестанской областей
В «КазАвтоЖол» предупредили водителей об ухудшении погодных условий на дорогах в двух области, передает агентство Kazinform.
Как сообщает нацкомпания, 9 декабря в 22:00 в связи ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для грузового транспорта на следующих автодорогах:
Жамбылская область:
- автодорога «Алматы-Ташкент-Термез» км 535-593 (от поселка Айша-Биби до границы Туркестанской области).
Туркестанская область:
- автодорога «Алматы-Ташкент-Термез» км 593-654 (от границы Жамбылской области до села Машат).
Ориентировочное открытие дороги - 10 декабря в 10:00.
Ранее сообщалось, что в Казахстане из-за метели закрыли и ограничили движение в нескольких регионах.