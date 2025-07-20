От нового Налогового кодекса до громких дел в судах: чем запомнилась неделя в Казахстане

Главное с Президентом: газ, регионы и победы юных казахстанцев

На этой неделе Касым-Жомарт Токаев провел важные встречи по газовой отрасли, развитию регионов и усилению государственного аудита.

Президент принял главу нацкомпании QazaqGaz Санжара Жаркешова. Глава государства был проинформирован, что газификация страны достигла 62,4%, и за три года к газу подключили более 1,7 млн человек. Построен газопровод Талдыкорган — Ушарал, начались работы по второй нитке Бейнеу — Бозой — Шымкент и заводу на Кашагане. Также увеличился транзит российского газа в Узбекистан, проведён капитальный ремонт газопровода Средняя Азия — Центр.

Также Глава государства заслушал заместителя Премьер-министра Каната Бозумбаева. Докладывались меры по снижению инфраструктурных диспропорций между регионами, в том числе за счёт внедрения Системы региональных стандартов. Планируется строительство и обновление 86 тыс. км сетей, запуск мощностей на 7,3 ГВт, подключение транснациональных операторов к ЖКХ. Президент поручил внедрить цифровую систему ЖКХ и водосберегающие технологии.

Фото: Акорда

В рабочем графике Президента было уделено внимание и вопросам эффективности расходования бюджетных средств. В ходе встречи с председателем Высшей аудиторской палаты Алиханом Смаиловым Касым-Жомарт Токаев заслушал отчёт о результатах работы за полугодие.

Ведомству дали новые полномочия проверять внебюджетные фонды. Усилена работа Комиссии по контролю средств Нацфонда, повысили ответственность за подготовку к отопительному сезону, расширили контроль цен на газ. Президент подчеркнул важность цифровизации аудита, прозрачности и сокращения лишних расходов.

В завершение недели Касым-Жомарт Токаев направил поздравления Меруерт Камалиденовой, добившейся победы в отборочном этапе Кубка мира по шахматам, а также школьникам — призёрам международных олимпиад в Барселоне и ОАЭ. Президент отметил: «их достижения — свидетельство высокого уровня отечественного образования».

Законы: новый Налоговый кодекс, реформа ОСМС и управление жильём

На неделе Президент подписал сразу несколько ключевых законов, касающихся налоговой политики, медицинского страхования, управления жилищным фондом и госслужбы.

Самым ожидаемым стало подписание нового Налогового кодекса, который вступит в силу с 2026 года. Документ сокращает число налогов и упрощает отчётность — останется лишь три специальных режима: для самозанятых, на основе упрощённой декларации и крестьянских хозяйств. На презентации в «Атамекен» пояснили, что самозанятые будут платить 4% от дохода только в виде соцплатежей, а лимит по упрощённой декларации увеличен до 600 тысяч МРП в год. При этом льготы по НДС для малого бизнеса сохраняются. Для улучшения администрирования введен порог: если задолженность не превышает 20 МРП — счета предпринимателей не будут блокироваться. Отдельно ужесточены ставки налога на неиспользуемые сельхозземли — до 40 раз.

Фото: Midjourney

Как отметил вице-премьер Серик Жумангарин, для компенсации нагрузки будет расширен доступ к финансированию — капитал холдинга «Байтерек» увеличат на 1 трлн тенге, а ставка кредитования для бизнеса составит 12,6%. По его словам, это переход к «более зрелой налоговой модели», где поддержка сохраняется, но бизнесу предлагают больше самостоятельности. Кроме того, вице-премьер ответил на вопрос о возможном росте цен на жильё из-за введения НДС для застройщиков.

Вторым важным документом уходящих семи дней стали поправки по ОСМС. С 2026 года в Казахстане начнётся объединение пакетов ГОБМП и ОСМС. В базовый перечень войдут экстренная помощь, лечение инфекционных заболеваний, паллиативная помощь и скрининги — вне зависимости от статуса застрахованности. При этом часть первичной помощи будет передана в ОСМС.

Также на неделе подписан закон о реформе в сфере ЖКХ. С 2025 года прекращается использование формы простого товарищества. Теперь жильцы смогут выбирать между ОСИ и НСУ. По словам вице-спикера Мажилиса Альберта Рау, это устранит юридические риски и сделает управление жильём более прозрачным. Управляющие компании и КСК получат чётко прописанные полномочия, а контроль со стороны жильцов станет обязательной нормой.

Кроме того, Глава государства утвердил поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, направленные на усиление состязательности сторон и защиту прав граждан. В документе предусмотрена оптимизация процедур, развитие уголовной юстиции и повышение правовой определённости.

Подписаны и изменения в законодательство о воинской службе. В числе задач — модернизация системы призыва, развитие инфраструктуры, повышение престижа военной профессии и вовлечение молодёжи в патриотические проекты. Закон также укрепляет связь между школами и оборонными структурами.

Дополнительно Президент подписал документ по децентрализации полномочий между уровнями госуправления и отдельный указ, расширяющий полномочия Агентства по финмониторингу. Ведомство получит больше инструментов для оценки рисков, контроля за системами и борьбы с отмыванием доходов.

Правительство: фокус на экономику, контроль и цифровизацию

Неделя выдалась насыщенной для Кабмина. На заседании Правительства подвели итоги первого полугодия. Экономика Казахстана показала рост ВВП на 6,2% — благодаря ускорению темпов в промышленности, строительстве, торговле, транспорте и связи. В сельском хозяйстве зафиксирован рост на 3,7%, объём валовой продукции составил 1,8 трлн тенге. Доходы республиканского бюджета исполнены на 100,5% — за счёт экспортной конъюнктуры и усиления налогового администрирования. При этом область Абай продолжает отставать, и Премьер-министр Олжас Бектенов поручил увеличить финансирование и поддержку региону.

Фото: Ағыбай Аяпбергенов/Kazinform

Были озвучены экономические ориентиры на ближайший год: доведение ВВП до 300 млрд долларов, рост несырьевого экспорта, расширение инвестиций. Глава Кабмина поручил разработать агропродовольственный маркетплейс для устойчивого продовольственного снабжения. Особое внимание — транзиту, логистике, развитию авиахабов, модернизации 3 тыс. км автодорог. Казахстан подтвердил приверженность соглашению ОПЕК+.

В свете принятия нового Налогового кодекса Олжас Бектенов акцентировал внимание на повышении налоговой дисциплины в строительной отрасли. По итогам более 13 тыс. уведомлений строительные компании должны доплатить 116,4 млрд тенге, взыскано уже 47,1 млрд.

Затронуты и проблемы в туризме — Премьер признал, что многие курорты страны не соответствуют базовым стандартам. Решения — в модернизации инфраструктуры и улучшении сервисов.

На брифинге Премьер-министр отметил переход к рыночным условиям тарифообразования в ЖКХ. Ожидается снижение инфляции до 10%, а курс тенге останется стабильным — в пределах 540 тенге за доллар. Для прозрачности бюджета правительство ускорит внедрение цифрового тенге.

Также на пресс-конференции Премьер отметил, что казахстанские компании будут максимально вовлечены в строительство первой АЭС.

Обсуждалась и безопасность данных — источник утечки информации 16 млн казахстанцев оказался в медучреждениях. Подготовлены меры для предотвращения подобных инцидентов.

Экономическая повестка продолжилась и на отраслевых штабах. Машиностроение выросло на 11,1% — за счёт автопрома, электротехники и сельхозтехники. Запущены заводы KIA, Samsung, Stadler. Металлургия сохранила положительную динамику, завершены работы на руднике «Жомарт», увеличены поставки концентратов.

Комиссия по цифровизации обсудила внедрение ИИ и цифрового суверенитета. Суперкомпьютер уже интегрирован в инфраструктуру госорганов, утверждена концепция развития ИИ, создана платформа QazTech.

На совещании по водным ресурсам Премьер поручил ужесточить контроль за рациональным использованием воды — 98% всех поливных ресурсов расходуется в пяти южных регионах.

Среди инфраструктурных событий — начало строительства ТЭЦ в Кокшетау за счёт казахстанских средств. Также стартовал проект логистического хаба «Тобыл» в Костанае — 64 млрд тенге инвестиций, 11 млн тонн грузов и 500 новых рабочих мест.

В завершение недели Олжас Бектенов вручил государственные награды, присуждённые Президентом, работникам горно-металлургической отрасли в честь Дня металлурга.

Громкие суды недели

В центре общественного внимания оказалось дело Перизат Кайрат — основательницы псевдоблаготворительного фонда. Прокуроры озвучили обвинения в мошенничестве, легализации преступных доходов и злоупотреблении доверием. По версии следствия, с 2021 по 2024 годы она совместно с матерью Гайни Алашбаевой собрала свыше 3,5 млрд тенге якобы на помощь детям, палестинцам и пострадавшим от паводков, однако средства тратились на личные нужды — недвижимость, автомобили, брендовые вещи и путешествия. Деньги обналичивались через счета ИП и переводились на подставных лиц.

Коллаж: Kazinform / Freepik / Instagram

На заседаниях допрошены учредители фонда, блогеры и представители бизнеса, которые перечисляли миллионы без последующего отчёта. Некоторые компании переводили десятки и сотни миллионов после роликов в соцсетях. Свидетели утверждают, что подписи в документах фонда были подделаны, а расходы шли бесконтрольно. Сама Перизат Кайрат вину не признаёт и заявляет о фальсификации дела.

Приговор по другому громкому делу — экс-дипломату Сакену Мамашу — уже оглашён. Его признали виновным в насилии в отношении бывшей супруги и приговорили к 6 годам лишения свободы с лишением дипломатического ранга. Женщина поблагодарила общественность и заявила: «Это не месть, это справедливость».

В Алматы завершилось дело о захвате заложницы в аэропорту. Машрапбек Баратов, угрожавший ножом сотруднице досмотра и заявлявший о взрыве, получил 11 лет. Смягчающим обстоятельством стали пенсионный возраст и раскаяние.

Пожизненный приговор вынесен в области Абай мужчине, обвинённому в насильственных действиях в отношении 8-летней девочки — племянницы своей жены. Вину он не признал, но доказательства были сочтены достаточными. Его лишили также права работать с детьми.

Передан в суд и ещё один резонансный материал — об убийстве сотрудницы NCOC в Атырау. Преступление было совершено в её квартире, вызвало широкий общественный резонанс. Дело направлено в суд, слушания планируются в закрытом режиме.

Происшествия недели

Фото: МЧС РК

В Астане произошёл серьёзный пожар на рынке «Биг Шанхай». Огонь охватил трёхэтажное здание площадью более 30 тыс. кв. метров. Возгорание осложнялось сильным задымлением, высокой температурой и горючими материалами — стены нагревались до 800 градусов. На месте работали 100 пожарных и 60 единиц техники. Пострадали трое спасателей, один из них госпитализирован с травмой головы. Причины пожара устанавливаются.

В Костанае пациент напал на хирурга прямо в приёмном покое областной больницы. Медик Антон Кистанов потерял сознание, доставлен в реанимацию с тяжёлыми травмами головы. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело. Министр здравоохранения Акмарал Альназарова заявила, что нападения на медиков станут поводом для усиления ответственности. В области усиливают охрану в больницах.

В Мангистауской области на заводе «КазАзот» пострадали сотрудники. Завод привлёк ведущих специалистов и взял на себя медицинские расходы. Проводится расследование.

Аномальная жара вызвала перебои с электричеством в южных регионах. В Шымкенте отключения происходят из-за перегрузки сетей, особенно вечером. В Актау ежедневно фиксируется до 15 аварий — износ кабельных линий достигает 66%. Власти признали системные проблемы и пообещали обновить 74 км кабелей до начала отопительного сезона.

Культурный подиум недели

Казахстан вновь заявил о себе на международной сцене — сразу в нескольких направлениях. Гран-при «Славянского базара в Витебске» завоевала казахстанская певица Алмагуль Батталиева. Её исполнение песни «Вечность» принесло 137 баллов и первое место среди сильнейших вокалистов мира.

Фото:БЕЛТА

В киноиндустрии отличился фильм «Граждане крыши» — специальный приз жюри фестиваля «В кругу семьи» в России. Картина Гүлшат Смагуловой затрагивает темы инклюзии и социальной адаптации и уже получила ряд международных наград.

Завершает культурную палитру недели выступление Димаша Кудайбергена на фестивале «Мейкин Азия» в Кыргызстане. Артист станет главной звездой события, объединившего исполнителей из 25 стран мира.

На спортивных вершинах

На международном турнире Green Cup в Италии золото в упражнении «скит» среди юниоров завоевал Максим Почивалов из Шымкента.

Казахстанские таеквондисты завоевали шесть медалей на турнире World Taekwondo Diamond Game в Южной Корее. В числе призёров — Бекасыл Ергеш, Аяулым Аскар, Нурбек Газез и Альмира Канат.

Фото: Казахстанскя федерация таеквондо

На молодёжном чемпионате Азии по борьбе в Бишкеке сборная Казахстана пополнила копилку семью наградами. В числе победителей — Едиге Касымбек, Темирлан Турдакын и Диас Сейиткалиев.

В футболе «Кайрат» обыграл «Олимпию» со счётом 2:0 и вышел во второй раунд квалификации ЛЧ. 16-летний Дастан Сатпаев стал самым юным казахстанцем, забившим в этом турнире.

ФК «Астана» разгромила «Туран» 7:0. Особенно выделился Нурали Жаксылык, оформивший дубль и голевую передачу.

Александр Бублик вышел в финал турнира ATP 250 в Швейцарии, победив Артура Казо в полуфинале.

Параспортсмен Акназар Муталипов переплыл озеро Балхаш — 20 км за 13 часов, не имея одной руки и ноги.

И напоследок — сборная Казахстана по артистическому плаванию вышла в финал чемпионата мира в Сингапуре, получив высокие оценки за произвольную программу.