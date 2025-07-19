КПЛ: «Астана» разгромила «Туран» со счетом 7:0 

Стартовые составы команд выглядели следующим образом:

«Астана»: Чондрич, Вороговский, Казуколовас, Калайца, Бартолец, Аманович, Башич, Грипши, Жаксылык, Камара, Чинеду;

«Туран»: Гошев, Аскаров, Зульфикаров А., Орынбасар, Дуйсенбекулы, Сапанов, Дарабаев, Чирков, Абдулла, Аббас, Солодовников.

Уже к перерыву счет был 4:0 в пользу фаворита, в составе которого дубль и ассист оформил 20-летний Нурали Жаксылык, еще по голу провели Усман Камара и Назми Грипши.

После перерыва хозяева уже действовали по счету и довели все до победы — 7:0.

Теперь у «Астаны» стало 40 очков и она на первом месте турнирной таблицы, опережая алматинский «Кайрат» на четыре, при этом чемпион имеет две игры в запасе, «Туран» идет на предпоследней строчке с 11 баллами в активе.

Голы: Жаксылык 9 (1:0), Камара 16 (2:0), Грипши 19 (3:0), Жаксылык 42 (4:0), Чинеду 81 (5:0), Томасов 86 (6:0), Каримов с пенальти 90+2 (7:0).





