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    22:02, 18 Июль 2025 | GMT +5

    КПЛ: «Астана» разгромила «Туран» со счетом 7:0

    В матче 17-го тура Казахстанской Премьер-Лиги «Астана» дома сыграла с «Тураном» из Туркестана, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    КПЛ: «Астана» разгромила «Туран» со счетом 7:0 
    Фото: Sports.kz.

    Стартовые составы команд выглядели следующим образом:

    «Астана»: Чондрич, Вороговский, Казуколовас, Калайца, Бартолец, Аманович, Башич, Грипши, Жаксылык, Камара, Чинеду;

    «Туран»: Гошев, Аскаров, Зульфикаров А., Орынбасар, Дуйсенбекулы, Сапанов, Дарабаев, Чирков, Абдулла, Аббас, Солодовников.

    Уже к перерыву счет был 4:0 в пользу фаворита, в составе которого дубль и ассист оформил 20-летний Нурали Жаксылык, еще по голу провели Усман Камара и Назми Грипши.

    После перерыва хозяева уже действовали по счету и довели все до победы — 7:0.

    Теперь у «Астаны» стало 40 очков и она на первом месте турнирной таблицы, опережая алматинский «Кайрат» на четыре, при этом чемпион имеет две игры в запасе, «Туран» идет на предпоследней строчке с 11 баллами в активе.

    Голы: Жаксылык 9 (1:0), Камара 16 (2:0), Грипши 19 (3:0), Жаксылык 42 (4:0), Чинеду 81 (5:0), Томасов 86 (6:0), Каримов с пенальти 90+2 (7:0).



    Теги:
    Спорт Футбол Туркестан Астана
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
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