РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:32, 18 Июль 2025 | GMT +5

    Премьер-министр Казахстана вручил госнаграды металлургам

    Премьер-министр Олжас Бектенов вручил государственные награды, присужденные Президентом Касым-Жомартом Токаевым работникам горно-металлургической отрасли в связи с профессиональным праздником – Днем металлурга, передает агентство Kazinform.

    Металлургам вручили госнаграды от имени Президента Казахстана
    Фото: Правительство РК

    Горно-металлургический комплекс является основой развития промышленности. За годы независимости сфера способствовала стабильному экономическому росту и укреплению социального благополучия. По итогам 2024 г. вклад в экономику страны составил 6,9%. На сегодня в отрасли занято свыше 110 тыс. человек. Их ежедневный труд обеспечивает развитие машиностроения, строительства, нефтегазовой сферы и энергетики.

    Металлургам вручили госнаграды от имени Президента Казахстана
    Фото: Правительство РК

    Олжас Бектенов подчеркнул, что развитие металлургической отрасли остается в числе приоритетов Правительства. Проводимая работа по модернизации производства, освоению новых месторождений и внедрению современных технологий будет продолжаться.

    Металлургам вручили госнаграды от имени Президента Казахстана
    Фото: Правительство РК

    В рамках объявленного Президентом Года рабочих профессий работникам горно-металлургического комплекса, в том числе металлургам, уделяется особое внимание. В текущем году впервые Главой государства были учреждены две новые госнаграды – почетные звания «Қазақстанның еңбек сіңірген кеншісі» и «Қазақстанның еңбек сіңірген өнеркәсіп қайраткері».

    От имени Президента Премьер-министр вручил госнаграды металлургам в честь профессионального праздника
    Фото: Правительство РК

    Всего в этом году отмечены свыше 600 работников горно-металлургической промышленности – передовики производства и ветераны труда по всей стране

    Госнаграды вручили металлургам министр промышленности и строительства, акимы регионов в городах Астана и Алматы, областях Ұлытау и Абай, Карагандинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Актюбинской и Костанайской областях.

    От имени Президента Премьер-министр вручил госнаграды металлургам в честь профессионального праздника
    Фото: Правительство РК
    От имени Президента Премьер-министр вручил госнаграды металлургам в честь профессионального праздника
    Фото: Правительство РК

    Представители отрасли выразили благодарность Главе государства за высокую оценку их труда. Плавильщик Жезказганского медеплавильного завода ТОО «Kazakhmys Smelting» Болат Айдаболов отметил, что награда - это признание вклада всей отрасли, которая является основой экономики страны. Флотатор ТОО «Корпорация Казахмыс» Гүлбану Жумадилдина подчеркнула, что награда - результат совместной работы коллектива, поблагодарив Президента за внимание к труду металлургов.

    Теги:
    Президент Металлургия Награда Олжас Бектенов
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
    Автор
    Сейчас читают