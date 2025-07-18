Димаш Кудайберген выступит в Кыргызстане

С 20 по 22 июля в городе Чолпон-Ата в Кыргызстане будет проходить IV Международный фестиваль исполнителей «Мейкин Азия».

Димаш Кудайберген порадует зрителей своим выступлением 22 июля.

— Димаш станет яркой кульминацией этого грандиозного музыкального праздника! — отмечают организаторы.

Всего на фестивале ожидается участие исполнителей из более чем 25 стран мира.