09:56, 18 Июль 2025 | GMT +5
Димаш Кудайберген выступит в Кыргызстане
Народный артист Казахстана Димаш Кудайберген примет участие в IV Международном фестивале исполнителей «Мейкин Азия», передает корреспондент агентства Kazinform.
С 20 по 22 июля в городе Чолпон-Ата в Кыргызстане будет проходить IV Международный фестиваль исполнителей «Мейкин Азия».
Димаш Кудайберген порадует зрителей своим выступлением 22 июля.
— Димаш станет яркой кульминацией этого грандиозного музыкального праздника! — отмечают организаторы.
Всего на фестивале ожидается участие исполнителей из более чем 25 стран мира.