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    09:56, 18 Июль 2025 | GMT +5

    Димаш Кудайберген выступит в Кыргызстане

    Народный артист Казахстана Димаш Кудайберген примет участие в IV Международном фестивале исполнителей «Мейкин Азия», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Димаш Кудайберген, Димаш Құдайберген
    Фото: Akorda

    С 20 по 22 июля в городе Чолпон-Ата в Кыргызстане будет проходить IV Международный фестиваль исполнителей «Мейкин Азия».

    Димаш Кудайберген порадует зрителей своим выступлением 22 июля.

    — Димаш станет яркой кульминацией этого грандиозного музыкального праздника! — отмечают организаторы.

    Всего на фестивале ожидается участие исполнителей из более чем 25 стран мира.                                                                                                                                              

    Теги:
    Культура Димаш Кудайберген Кыргызстан
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
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