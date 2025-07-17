Нападение на врача в Костанае: подозреваемый задержан

В ходе оперативных мероприятий был задержан 34-летний житель области, подозреваемый в совершении данного преступления. В настоящее время проводятся необходимые следственные и проверочные действия.

По итогам расследования будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством.

В соответствии со статьёй 201 Уголовно-процессуального кодекса РК, иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.

Напомним, инцидент произошел в приемном отделении областной больницы в Костанае. Пациент напал на хирурга и нанес ему телесные повреждения. Мужчина находится в реанимации.