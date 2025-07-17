16:05, 17 Июль 2025 | GMT +5
Нападение на врача в Костанае: подозреваемый задержан
По факту нападения пациента на врача полицией начато досудебное расследование по статье 106 УК РК, передает корреспондент агентства Kazinform.
В ходе оперативных мероприятий был задержан 34-летний житель области, подозреваемый в совершении данного преступления. В настоящее время проводятся необходимые следственные и проверочные действия.
По итогам расследования будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством.
В соответствии со статьёй 201 Уголовно-процессуального кодекса РК, иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.
Напомним, инцидент произошел в приемном отделении областной больницы в Костанае. Пациент напал на хирурга и нанес ему телесные повреждения. Мужчина находится в реанимации.