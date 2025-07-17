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    14:41, 17 Июль 2025 | GMT +5

    Пациент напал на хирурга в больнице Костаная

    Чрезвычайное происшествие произошло в стенах областной больницы. Пациент напал на хирурга во время осмотра в приемном отделении. Врач госпитализирован в реанимацию, передает корреспондент агентства Kazinform.

    больница
    Фото: gov.kz

    Как сообщили в пресс-службе областной больницы, после завершения операции врач спустился в приёмное отделение, чтобы продолжить осмотр пациентов в порядке живой очереди.

    Ожидая своей очереди, один из пациентов проявил агрессию. По предварительным данным, мужчина, находившийся третьим в очереди, напал на врача и нанёс удар, в результате которого медик потерял сознание. Он находится в реанимации в тяжёлом состоянии.

    На месте работают сотрудники полиции. Проводятся следственные действия, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

    В пресс-службе областной больницы подчеркнули, что произошедшее рассматривается не просто как инцидент, а как преступление против представителей профессии, ежедневно спасающих жизни.

    Ранее мужчина напал на врачей в Карагандинской области.

    Подобный инцидент произошел в прошлом году в Костанае. Родные умершей пациентки избили фельдшера костанайской скорой помощи. Нападение произошло во время одного из вызовов. После этого медик попал в больницу, было возбуждено уголовное дело.

    Позже министр здравоохранения отметила, что медицинские работники экстренной службы выполняют свою работу в условиях риска и высоких нагрузок.

     

    Теги:
    Здравоохранение Закон и право Регионы Казахстана Регионы Полиция Костанайская область Происшествия Костанай
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор
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