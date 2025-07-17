Пациент напал на хирурга в больнице Костаная

Как сообщили в пресс-службе областной больницы, после завершения операции врач спустился в приёмное отделение, чтобы продолжить осмотр пациентов в порядке живой очереди.

Ожидая своей очереди, один из пациентов проявил агрессию. По предварительным данным, мужчина, находившийся третьим в очереди, напал на врача и нанёс удар, в результате которого медик потерял сознание. Он находится в реанимации в тяжёлом состоянии.

На месте работают сотрудники полиции. Проводятся следственные действия, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

В пресс-службе областной больницы подчеркнули, что произошедшее рассматривается не просто как инцидент, а как преступление против представителей профессии, ежедневно спасающих жизни.

Ранее мужчина напал на врачей в Карагандинской области.

Подобный инцидент произошел в прошлом году в Костанае. Родные умершей пациентки избили фельдшера костанайской скорой помощи. Нападение произошло во время одного из вызовов. После этого медик попал в больницу, было возбуждено уголовное дело.

Позже министр здравоохранения отметила, что медицинские работники экстренной службы выполняют свою работу в условиях риска и высоких нагрузок.