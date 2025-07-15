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    12:20, 15 Июль 2025 | GMT +5

    Стройкомпании Казахстана недоплатили свыше 116 млрд тенге налогов

    В отношении строительных компаний Казахстана с начала 2025 года направлено более 13,8 тыс. уведомлений по налоговым обязательствам. По их итогам поданы дополнительные отчеты на сумму 116,4 млрд тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

    налоги
    Фото: Canva

    Об этом сообщил Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов.

    — Мы стараемся привести бизнес к такому состоянию, чтобы он платил справедливые налоги. Новый Налоговый кодекс, который будет работать со следующего года, в том числе направлен на это, — отметил глава Кабмина.

    По словам Премьер-министра, на сегодня уже взыскано 47,1 млрд тенге в рамках выявленных нарушений. Работа в данном направлении будет продолжена.

    Бектенов подчеркнул, что государство заинтересовано в обеспечении прозрачности и справедливости налоговой системы, особенно в таких капиталоемких секторах, как строительство.

    В феврале этого года Олжас Бектенов призвал строительные компании к уплате справедливых налогов.

    Теги:
    Правительство РК Бизнес Налоги Экономика Налоговый кодекс Олжас Бектенов Премьер-министр РК
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
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