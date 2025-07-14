РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:38, 14 Июль 2025 | GMT +5

    Казахстанская певица Алмагуль Батталиева завоевала Гран-при «Славянского базара»

    Гран-при XXXIV Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2025» отправится в Казахстан, передает агентство Kazinform со ссылкой на БЕЛТА.

    Казахстанка выиграла Гран-при фестиваля «Славянский базар-2025»
    Фото:БЕЛТА

    Гран-при престижного международного конкурса молодых исполнителей на «Славянском базаре в Витебске» завоевала казахстанская певица Алмагуль Батталиева. По итогам двух конкурсных дней она набрала 137 баллов. В финале артистка проникновенно исполнила песню «Вечность», вызвав овации зала и высокую оценку жюри.

    Обладателем первой премии стала Валерия Бернатович из Беларуси. Вторую премию разделили Давид Киракосян (Армения) и Доменико Барбера (Италия). Аналогичное решение было принято и по третьей премии — ее получили Эрик Ахметов из России и Рыскельди Старбеков из Кыргызстана.

    Напомним, что в прошлом году первую премию «Славянского базара» завоевал Ерназар Жубан.

    Теги:
    Культура Конкурс Музыка Беларусь
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
    Автор
    Сейчас читают