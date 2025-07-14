Казахстанская певица Алмагуль Батталиева завоевала Гран-при «Славянского базара»

Гран-при престижного международного конкурса молодых исполнителей на «Славянском базаре в Витебске» завоевала казахстанская певица Алмагуль Батталиева. По итогам двух конкурсных дней она набрала 137 баллов. В финале артистка проникновенно исполнила песню «Вечность», вызвав овации зала и высокую оценку жюри.

Обладателем первой премии стала Валерия Бернатович из Беларуси. Вторую премию разделили Давид Киракосян (Армения) и Доменико Барбера (Италия). Аналогичное решение было принято и по третьей премии — ее получили Эрик Ахметов из России и Рыскельди Старбеков из Кыргызстана.

Напомним, что в прошлом году первую премию «Славянского базара» завоевал Ерназар Жубан.