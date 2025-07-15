Олжас Бектенов поручил разработать агропродовольственный маркетплейс

Глава Кабмина отметил, что в рамках исполнения поручений Президента по обеспечению экономического роста в стране принимаются системные меры, которые уже дают положительный эффект.

— Активное привлечение инвестиций позволило дать старт ряду важнейших инфраструктурных проектов в различных отраслях. Только один пример — главой государства запущен первый в нашем регионе суперкомпьютерный кластер. Его применение ускорит полномасштабную цифровизацию и прозрачность, в том числе при решении многих вопросов экономического характера, — сказал Олжас Бектенов.

По его словам, несмотря на достигнутые результаты, для дальнейшего устойчивого роста экономики необходимо принять дополнительные меры.

— Нужно обеспечить исполнение целевых индикаторов по инвестициям в основной капитал и прямым иностранным инвестициям. Для этого следует активнее использовать площадку Региональных инвестиционных штабов. Особое внимание необходимо уделить экспортоориентированным проектам, направленным на выпуск продукции высокого передела, — отметил он.

Глава Правительства подчеркнул, что для устойчивого роста обрабатывающей промышленности требуется повысить уровень загрузки отечественных предприятий, включая систему долгосрочных заказов.

— Заинтересованными госорганами должны быть проработаны вопросы ввоза сырья для переработки. Также надо ускорить принятие дальнейших мер по созданию соответствующей инженерной и транспортной инфраструктуры на территориях специальных экономических и индустриальных зон. В этом направлении нужно активнее привлекать средства международных финансовых организаций, — добавил премьер-министр.

Особое внимание, по его словам, необходимо уделить расширению транзитного потенциала страны.

— Поручаю ускорить мероприятия по повышению пропускной способности транспортных коридоров. Это качественная реконструкция более 3 тысяч км автомобильных дорог в ближайшие годы, модернизация пунктов пропуска, реализация новых проектов в рамках Трансказахстанского железнодорожного коридора, создание международных авиахабов. Данные меры позволят увеличить объемы перевозки грузов воздушным транспортом в 2 раза к 2028 году, а также удвоить железнодорожный транзит уже к 2027 году. Кроме того, в целях своевременной подготовки к уборочной кампании и отопительному сезону, следует обеспечить увеличение объемов внутренних перевозок, — подчеркнул он.

В этой связи, по мнению Премьер-министра, необходимо наладить эффективную логистику, хранение и сбыт сельхозпродукции.

— Формирование цифровой инфраструктуры должно поддержать дальнейшее развитие торговой сферы. Это не только расширит внутреннюю торговлю, но и обеспечит выход нашей продукции на внешние рынки. Поручаю заинтересованным госорганам внести предложения по созданию специализированного агропродовольственного маркетплейса, — заявил Бектенов.

Глава Кабмина также остановился на развитии нефтегазовой отрасли.

— В нефтегазовой сфере необходимо завершить полный ввод проекта будущего расширения и проекта управления устьевым давлением на месторождении Тенгиз, — сказал он, поручив также ускорить реализацию действующих проектов по строительству газоперерабатывающих заводов.

В части обеспечения ценовой стабильности Премьер-министр призвал регионы к активной работе по наполнению внутреннего рынка продукцией и устранению неэффективных посредников.

— Стабилизация цен является важным приоритетом работы правительства и акиматов. Регионы должны активизировать работу по насыщению внутреннего рынка продукцией и выявлению непродуктивных посредников. Для этого имеются действенные инструменты в виде стабилизационных фондов, форвардных договоров, субсидирования и обеспечения ценовой стабильности. Кроме того, следует расширять посевные площади приоритетных культур, предназначенных для производства социально-значимых продовольственных товаров. В целом, поручаю центральным и местным исполнительным органам обеспечить качественное исполнение Комплекса мер по контролю и снижению инфляции, — подчеркнул Бектенов.

Он добавил, что реализация всех предусмотренных мероприятий станет прочной основой для дальнейшего устойчивого экономического роста страны.

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