Как Казахстан перестраивает агропромышленный комплекс в условиях климатических изменений

В ответ на эти вызовы страна последовательно внедряет современные системы эффективного водопользования, диверсифицирует посевные площади и развивает финансовые инструменты поддержки сельхозпроизводителей.

Какие системные меры принимаются для обеспечения продовольственной безопасности и сохранения продуктивности сельского хозяйства, как реализуются водосберегающие технологии и какие стратегические цели заложены в планах до 2030 года — об этом в эксклюзивном интервью Kazinform рассказал вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов.

— Какие меры предпринимаются министерством для адаптации аграрного сектора к последствиям изменения климата и водного дефицита?

— В условиях изменяющегося климата перед сельским хозяйством Казахстана стоят задачи по минимизации негативных последствий засухи, наводнения и опустынивания. Для этого государственными органами совместно с научными организациями, бизнесом и обществом реализуется ряд мероприятий, направленных на предупреждение и предотвращение этих рисков.

В качестве долгосрочных решений осуществляется диверсификация посевов, увеличение площадей высокорентабельных культур, сокращение водоемких и монокультурных посевов, рациональное использование земель, внедрение новых технологий, включая водосберегающие, а также тарификация и цифровизация учета водопотребления. Также активно внедряется цифровизация и тарификация водоучета для обеспечения эффективного управления водными ресурсами, — отмечает Азат Султанов.

— Какие формы государственной поддержки предусмотрены для сельхозпроизводителей, пострадавших от засухи и нехватки воды?

— В целях поддержки сельхозпроизводителей, пострадавших от чрезвычайных ситуаций природного характера, действует утвержденный приказом министра сельского хозяйства от 17 мая 2024 года № 167 документ — правила возмещения ущерба.

Согласно этим правилам, возмещение ущерба осуществляется единовременно за счет бюджетных средств местных исполнительных органов, предусмотренных на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, а также за счет средств организаций и добровольных взносов. В документе подробно описан порядок возмещения ущерба как в сфере растениеводства, так и животноводства, — рассказывает вице-министр.

— Планируется ли внедрение систем рационального водопользования, в том числе водосберегающих технологий, на уровне регионов?

— В последние годы вегетационный период характеризуется маловодным циклом, и одной из главных задач министерства является построение эффективной системы водопотребления. Продолжается реализация программ диверсификации посевов с акцентом на сокращение водоемких культур. Вместе с тем, оказывается государственная поддержка при внедрении водосберегающих технологий.

К примеру, площадь хлопчатника с применением водосберегающих технологий планируется увеличить до 50 тыс. га в 2025 году (по сравнению с 1,9 тыс. га в 2024 году). Также проводятся работы по увеличению площадей орошаемых земель с использованием водосберегающих технологий. За 2024 год площадь таких земель была увеличена на 101 тыс. га, при этом дополнительно 57 тыс. га земель были выровнены с применением лазерного планировщика.

В целом площадь орошаемых земель с водосберегающими технологиями достигла 470,1 тыс. га. К 2030 году планируется расширить ее до 1 млн 362 тыс. га. Министерство поддерживает внедрение таких технологий через инвестиционные субсидии (до 80% затрат), субсидирование стоимости услуг по подаче воды, а также программы кредитования и лизинга оборудования, — поясняет спикер.

— К чему приводят подобные климатические процессы: к гибели посевов, сокращению посевных площадей, снижению продуктивности животноводства?

— Действительно, негативные климатические явления последних лет, такие как засуха в Жамбылской области в 2023 году и паводки 2024 года в северных регионах, привели к определенным потерям. Например, в Жамбылской области в связи с недостаточным поступлением воды со стороны Кыргызской Республики была объявлена чрезвычайная ситуация регионального масштаба. Впоследствии, согласно постановлению Правительства РК № 834 от 26 сентября 2023 года, 358 субъектам агропромышленного комплекса был возмещен ущерб на общей площади 8 049 га.

Что касается паводков 2024 года, несмотря на зафиксированные факты затопления, посевная кампания не пострадала — затопленные площади были восстановлены за счет паровых полей.

— Привлекались ли иностранные эксперты или консультанты для разработки адаптационных стратегий? Если да, в каких направлениях ведется сотрудничество и какие достигнуты результаты?

— В рамках поручений Главы государства 30 декабря 2021 года была принята Концепция развития агропромышленного комплекса на 2021–2030 годы. В ней отражены подходы по переходу Казахстана к «зеленой экономике» и достижению углеродной нейтральности к 2060 году.

Для реализации этих целей разработан план мероприятий (Дорожная карта) по достижению углеродной нейтральности, который составлен при участии международных экспертов, в том числе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). В настоящее время данный план находится на рассмотрении и предусматривает комплекс мер по устойчивому управлению природными ресурсами, снижению выбросов парниковых газов и внедрению климатически устойчивых технологий, — разъясняет вице-министр.

— Разрабатывается ли национальная или региональная стратегия по устойчивому сельскому хозяйству в условиях климатических рисков?

— Да, данная работа ведется. Концепция развития агропромышленного комплекса на 2021–2030 годы, принятая в конце 2021 года, является основой для выработки национальной стратегии по устойчивому сельскому хозяйству. Она интегрирует все ключевые направления, в том числе меры по диверсификации сельхозпроизводства, внедрению инновационных технологий и рациональному управлению водными и земельными ресурсами.

Кроме того, предусмотрена тесная координация с Концепцией по переходу к «зеленой экономике» и Стратегией достижения углеродной нейтральности нейтральности до 2060 года, что позволяет формировать долгосрочный устойчивый курс развития отрасли, — резюмирует вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов.

Ранее отмечалось, что Комитет по миграции Минтруда провел исследование, в котором была установлена взаимосвязь между последними климатическими изменениями и миграционными процессами в Казахстане.