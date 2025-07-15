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    10:07, 15 Июль 2025 | GMT +5

    Область Абай необходимо поддержать — Премьер-министр

    На заседании Правительства Премьер-министр Олжас Бектенов, обратил внимание на низкие показатели области Абай за первое полугодие текущего года, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Премьер-министр РК
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    С вопросом о причинах такой ситуации он обратился к акиму региона Берику Уали, после доклада которого, глава Правительства поручил министерствам оказать региону необходимую поддержку.

    — Хочу сказать членам Правительства: область Абай нужно поддержать. Это вновь образованный регион. Объем средств, выделяемых из республиканского бюджета, недостаточен. Все это нужно учитывать, увеличивать финансирование и оказывать поддержку, — заявил Олжас Бектенов.

    Ранее на заседании Правительства заместитель Премьер-министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин сообщил, что рост экономики Казахстана достиг показателя в 6,2%. Он также отметил, что инфляция может снизиться до 10% к концу года. Зампремьера также прокомментировал плановые повышения тарифов.

    Теги:
    Правительство РК Область Абай Олжас Бектенов Премьер-министр РК
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
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