Область Абай необходимо поддержать — Премьер-министр

С вопросом о причинах такой ситуации он обратился к акиму региона Берику Уали, после доклада которого, глава Правительства поручил министерствам оказать региону необходимую поддержку.

— Хочу сказать членам Правительства: область Абай нужно поддержать. Это вновь образованный регион. Объем средств, выделяемых из республиканского бюджета, недостаточен. Все это нужно учитывать, увеличивать финансирование и оказывать поддержку, — заявил Олжас Бектенов.

Ранее на заседании Правительства заместитель Премьер-министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин сообщил, что рост экономики Казахстана достиг показателя в 6,2%. Он также отметил, что инфляция может снизиться до 10% к концу года. Зампремьера также прокомментировал плановые повышения тарифов.