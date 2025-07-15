09:34, 15 Июль 2025 | GMT +5
Инфляция снизится до 10% к концу года — Серик Жумангарин
Инфляция в Казахстане может снизиться до 10% к концу года. Об этом сообщил заместитель Премьер-министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин, передает корреспондент Kazinform.
— До конца года перед нами стоят четкие ориентиры: удержать рост экономики не менее 6%, снизить инфляцию до 10%, привлечь порядка 25 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций, довести объем инвестиций в основной капитал до 26 триллионов тенге, а также обеспечить вклад малого и среднего бизнеса в ВВП на уровне порядка 40%, — заявил Серик Жумангарин.
По его словам, Правительство продолжит реализацию системных мер, направленных на обеспечение качественного экономического роста и повышение благосостояния граждан.