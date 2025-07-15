Рост экономики Казахстана достиг показателя в 6,2%

Об этом на заседании Правительства сообщил заместитель Премьер-министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин.

— Это выше темпов за аналогичный период прошлого года. Рост в реальном секторе составил 8%, производство услуг выросло на 5,2%. Основные драйверы — транспорт и строительство. Оживилась торговля и продолжается рост горнодобывающей промышленности, сектора обработки — на 5,5%, сельского хозяйства — на 3,7%, — сказал министр.

Инвестиции в основной капитал выросли на 19,3%. Наибольший рост инвестиций наблюдается в сферах, которые формируют экономику будущего — образовании в 3,5 раза, финансовой деятельности — на 86,2%, обрабатывающей промышленности — на 48,9%, здравоохранении — на 32,8%, транспорте — на 16,2%.

Вместе с тем, в развитие услуг транспорта и торговли внесло увеличение объемов перевозки зерна. Экспорт вырос на 35,2% и достиг 11,8 млн тонн зерна и муки, при этом 9 млн тонн зерна — это максимум за последние 13 лет. Основные направления: Узбекистан, Таджикистан, Иран, Азербайджан.

— Несмотря на общее снижение внешней торговли, Казахстан сохраняет положительный торговый баланс в размере $6 млрд, — доложил Серик Жумангарин.

Напомним, сегодня на повестке очередного заседания Правительства — итоги социально-экономического развития и исполнения республиканского бюджета за январь–июнь 2025 года.