Что будут обсуждать сегодня на заседании Правительства Казахстана

Как ранее сообщалось, по предварительным данным Бюро национальной статистики, валовой внутренний продукт Казахстана за январь–май 2025 года вырос на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В Министерстве национальной экономики РК пояснили, что такого роста удалось достичь за счет ускорения темпов в ключевых отраслях — промышленности, строительстве, торговле, транспорте и связи.

Промышленное производство прибавило 6,4%. Рост отмечен в 17 регионах страны: лидером по динамике стала Жамбылская область с показателем +22,9% благодаря активному добыванию руды, выпуску удобрений, портландцемента и сахара. На 14,8% увеличили производство Туркестанская область и область Жетысу, на 14,1% — Алматы, а в Шымкенте рост составил 18,9%.

Сельское хозяйство показало прибавку в 4,0% (против 3,9% в январе–апреле). Наиболее заметный рост в Атырауской области (+10,4%), Северо-Казахстанской (+7,5%) и Акмолинской (+6,5%) — в основном за счёт наращивания забоя скота и птицы. В Туркестанской области рост достиг 6,3%, в области Абай — 3,6%, в Костанайской — 4,8%.

Динамичное развитие показывает строительная отрасль: объёмы выросли на 15,4%. Восемнадцать регионов показали рост, а Мангистауская область удвоила объёмы работ благодаря масштабным проектам — школам, опреснительному заводу, реконструкции нефтепроводов и водоводов, районной больнице и ремонту автодорог. В Кызылординской области рост составил 64,5%, в Костанайской — 57,8%, в Астане — 51,8%, в Туркестанской — 46,6%.

Жилищное строительство продолжает набирать обороты: за пять месяцев введено в эксплуатацию более 6 млн кв. м жилья, что на 5,7% превосходит показатель прошлого года. Активнее всего строят в Туркестанской области (+25,5%), Шымкенте (+23,4%) и Алматинской области (+20,4%).

Инвестиции в основной капитал выросли на 18,2%. Рост обеспечили вложения в транспортную, производственную и социальную инфраструктуру, а также в оборудование и новые промышленные объекты.

Торговля увеличила оборот на 7,8% (против 7,0% по итогам января-апреля). Доля оптовой торговли в структуре внутренней торговли составляет порядка 68%. В январе–мае текущего года оптовая торговля прибавила 8,3%, розничная — 6,5%.

В лидерах по темпам оказались Туркестанская область (+66,2%), Акмолинская (+48,9%) и Шымкент (+23,1%). Связь и телекоммуникации прибавили 2,8% за счет услуг сети интернет (+13,9%).

Транспортная отрасль демонстрирует рост в 23,1% — это во многом результат роста грузового железнодорожного транспорта (+17%) и транспортировки по трубопроводу (+13,8%). Особо высокие темпы в областях Жетысу (+39,1%), Абай (+17,7%) и в Актюбинской области (+11,3%).

Также в ходе заседания планируется рассмотреть исполнение республиканского бюджета за первое полугодие 2025 года.

По данным Министерства национальной экономики, за январь–май 2025 года доходная часть республиканского бюджета выполнена на 100,5 %. Об этом сообщил вице‑премьер — министр нацэкономики Серик Жумангарин на заседании Сената.

Ключевыми факторами перевыполнения стали:

рост цен на экспортные металлы — алюминий (+9 %), серебро (+26,5 %) и золото (+38,3 %);

привлечение дополнительных 400 млрд тенге за счет усиления налогового и таможенного администрирования, а также цифровизации процессов.

Ранее Kazinform сообщал о том, что в Казахстане создана новая республиканская бюджетная комиссия, утвержденная постановлением Правительства от 7 июня 2025 года. В ее состав вошли Премьер-министр, ключевые министры и представители Парламента.