ВВП Казахстана за январь–май 2025 года вырос на 6%

Такой результат стал возможен благодаря ускорению темпов в ключевых отраслях – от промышленности и строительства до торговли, транспорта и связи.

Фото: Миннацэкономики РК

Промышленное производство прибавило 6,4%. Рост отмечен в 17 регионах страны: лидером по динамике стала Жамбылская область с показателем +22,9% благодаря активному добыванию руды, выпуску удобрений, портландцемента и сахара. На 14,8% увеличили производство Туркестанская и область Жетысу , на 14,1% – г. Алматы, а в Шымкенте рост составил 18,9%.

Фото: Миннацэкономики РК

Сельское хозяйство показало прибавку в 4,0% (против 3,9% в январе–апреле). Наиболее заметный рост в Атырауской области (+10,4%), Северо-Казахстанской (+7,5%) и Акмолинской (+6,5%) – в основном за счёт наращивания забоя скота и птицы. В Туркестанской области рост достиг 6,3%, в области Абай – 3,6%, в Костанайской – 4,8%.

Фото: Миннацэкономики РК

Динамичное развитие показывает строительная отрасль: объёмы выросли на 15,4%. Восемнадцать регионов показали рост, а Мангистауская область удвоила объёмы работ благодаря масштабным проектам – школам, опреснительному заводу, реконструкции нефтепроводов и водоводов, районной больнице и ремонту автодорог. В Кызылординской области рост составил 64,5%, в Костанайской – 57,8%, в Астане – 51,8%, в Туркестанской – 46,6%.

Жилищное строительство продолжает набирать обороты: за пять месяцев введено в эксплуатацию более 6 млн кв. м жилья, что на 5,7% превосходит показатель прошлого года. Активнее всего строят в Туркестанской области (+25,5%), Шымкенте (+23,4%) и Алматинской области (+20,4%).

Фото: Миннацэкономики РК

Инвестиции в основной капитал выросли на 18,2%. Рост обеспечили вложения в транспортную, производственную и социальную инфраструктуру, а также в оборудование и новые промышленные объекты.

Фото: Миннацэкономики РК

Торговля увеличила оборот на 7,8% (против 7,0% по итогам января-апреля). Доля оптовой торговли в структуре внутренней торговли составляет порядка 68%. В январе-мае т.г. оптовая торговля прибавила 8,3%, розничная – 6,5%.

В лидерах по темпам оказались Туркестанская область (+66,2%), Акмолинская (+48,9%) и Шымкент (+23,1%).

Фото: Миннацэкономики РК

Связь и телекоммуникации прибавили 2,8% за счет услуг сети интернет (+13,9%).

Транспортная отрасль демонстрирует рост в 23,1% – это во многом результат роста грузового железнодорожного транспорта(+17%) и транспортировки по трубопроводу(+13,8%). Особо высокие темпы в Жетісу (+39,1%), Абайской области (+17,7%) и Актюбинской области (+11,3%).

Правительство продолжает держать под личным контролем реализацию поручений Президента по обеспечению устойчивого социально-экономического развития страны.