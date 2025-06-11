Новая республиканская бюджетная комиссия создана в Казахстане

В новый состав комиссии вошли следующие должностные лица:

Премьер-министр РК, председатель

председатель Национального банка РК (по согласованию)

первый заместитель Премьер-министра РК

заместители Премьер-министра РК

вице-министр финансов РК, секретарь (без права голоса)

помощник Президента РК (по согласованию)

министр финансов РК

министр юстиции РК

министр национальной экономики РК

министр транспорта РК

министр промышленности и строительства РК

председатель Комитета по финансам и бюджету Сената Парламента РК (по согласованию)

председатель Комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Сената Парламента РК (по согласованию)

председатель Комитета по финансам и бюджету Мажилиса Парламента РК (по согласованию)

председатель Комитета по экономической реформе и региональному развитию Мажилиса Парламента РК (по согласованию)

руководитель Судебной администрации РК (по согласованию)

заместитель председателя Национального банка РК (по согласованию)

вице-министры национальной экономики и финансов РК

Также утвержден регламент деятельности комиссии.

Основные задачи комиссии — это обеспечение своевременной и качественной подготовки проекта республиканского бюджета на плановый период, а также разработка предложений по вопросам бюджетного планирования и исполнения бюджета.

Комиссия функционирует на постоянной основе, в формате как очных, так и дистанционных заседаний.

Функции комиссии включают анализ и оценку материалов, подготовленных рабочим органом, а также принятие решений по следующим направлениям:

расходование бюджетных средств и субсидирования из республиканского бюджета;

развитие межбюджетных отношений;

политика в сфере государственного и гарантированного государством заимствования и долга;

предложения о возможности принятия государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства;

перечень приоритетных республиканских бюджетных инвестиций, включая бюджетные инвестиции в разрезе объектов, а также целевые трансферты на развитие и кредиты в разрезе областей, городов республиканского значения, столицы на плановый период.

На основании заключений рабочего органа комиссия формирует предложения по

прогнозу социально-экономического развития республики;

возможности принятия государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства;

перечню республиканских бюджетных инвестиций, включая бюджетные инвестиции в разрезе объектов, а также целевые трансферты на развитие и бюджетные кредиты в разрезе областей, городов республиканского значения, столицы на плановый период;

лимитам расходов администраторов республиканских бюджетных программ;

перечню и объему безусловных базовых расходов постоянного характера, включающих текущие административные расходы администраторов бюджетных программ и иные расходы утвержденного (уточненного, скорректированного) республиканского бюджета на текущий финансовый год, по перечню, формируемому центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию;

результатам обзора расходов, бюджетного мониторинга и проведенной оценки результатов;

расходам администраторов республиканских бюджетных программ на плановый период на основании заключения уполномоченного органа по государственному планированию по проектам планов развития или проектам изменений и дополнений в планы развития и проектам паспортов бюджетных программ администраторов республиканских бюджетных программ и заключения уполномоченного органа по бюджетному планированию по бюджетным запросам;

целесообразности привлечения связанных грантов согласно перечню заявок центральных государственных органов;

проекту закона о республиканском бюджете на плановый период;

проектам законов, предусматривающим сокращение государственных доходов или увеличение государственных расходов, вносимым в Мажилис Парламента РК лишь при наличии положительного заключения правительства;

положению проектов указов президента РК, постановлений Правительства РК, нормативных правовых приказов министров РК и иных руководителей центральных государственных органов, нормативных правовых постановлений центральных государственных органов, нормативных правовых приказов руководителей ведомств центральных государственных органов при наличии прямой компетенции по их утверждению в нормативных правовых актах государственного органа, в структуру которого входит ведомство, предусматривающих сокращение доходов или увеличение расходов республиканского и местных бюджетов или Национального фонда РК;

перечню и объемам бюджетных программ для финансирования мероприятий чрезвычайного или военного положения, составленным центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию;

объемам целевых трансфертов и бюджетных кредитов из республиканского бюджета областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы;

уточнению, секвестру и корректировке республиканского бюджета;

перечню отдельных государственных услуг, бюджетных инвестиционных проектов и других задач, направленных на обеспечение социально-экономической стабильности государства, планируемых к выполнению в форме государственного задания;

урегулированию разногласий между администраторами бюджетных программ и центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию;

использованию правительством РК в текущем финансовом году не перечисленной за отчетный финансовый год суммы гарантированного трансферта из Национального фонда РК в республиканский бюджет для финансирования текущих бюджетных программ и бюджетных программ развития, утвержденных в республиканском бюджете истекшего финансового года, в объеме не более суммы неоплаченных зарегистрированных обязательств по соответствующим бюджетным программам посредством корректировки бюджета;

корректировке технико-экономического обоснования, проектно-сметной документации, финансово-экономического обоснования, технического задания государственного инвестиционного проекта;

перераспределению средств целевых трансфертов из Национального фонда в пределах одной бюджетной программы между подпрограммами, а также в пределах одной бюджетной подпрограммы между мероприятиями, проектами, регионами;

перечню бюджетных программ (подпрограмм) в разрезе государственных инвестиционных проектов и (или) мероприятий, по которым разрешается до использование бюджетных средств в следующем финансовом году;

уменьшению размера выплат или освобождению от уплаты поступлений уполномоченных органов соответствующей отрасли и местных исполнительных органов, осуществляющих права владения и пользования государственным пакетом акций (долей участия в уставном капитале) субъекта квазигосударственного сектора, единственным акционером (участником) которых является государство.

Также в компетенцию республиканской бюджетной комиссии входят:

Выработка предложений по прогнозу социально-экономического развития, проектам планов развития государственных органов или проектам изменений и дополнений в них, лимитам расходов администраторов бюджетных программ и направлениям расходов администраторов бюджетных программ. Выработка предложений по определению показателей проектов бюджетов, уточнению, корректировке бюджетов. Выработка предложений по проектам нормативных правовых актов, предусматривающим сокращение поступлений или увеличение расходов республиканского и местных бюджетов и или Национального фонда. Выработка предложений по проектам нормативных правовых актов, разработанным в реализацию положений Бюджетного кодекса. Рассмотрение результатов обзора расходов, бюджетного мониторинга, проведенной оценки результатов и выработка предложений по ним. Иные полномочия, предусмотренные Бюджетным кодексом и настоящим положением.

Комиссия обладает следующими правами:

взаимодействовать с центральными исполнительными и другими государственными органами, организациями, а также привлекать к работе специалистов и экспертов для реализации задач комиссии;

давать рекомендации и вносить предложения по вопросам, входящим в ее компетенцию;

в установленном законодательством порядке запрашивать и получать от государственных органов и других организаций материалы, необходимые для реализации задач комиссии;

приглашать на заседания Комиссии и заслушивать первых руководителей, а в их отсутствие – лиц, исполняющих обязанности первого руководителя государственного органа и организации, по вопросам, связанным с реализацией задач и функций комиссии.

Также предусмотрено, что в заседаниях комиссии принимает участие член Высшей аудиторской палаты в качестве наблюдателя (без права голосования) при рассмотрении вопросов, связанных с формированием проекта республиканского бюджета на плановый период.

Решения комиссии принимаются большинством голосов её членов. При равенстве голосов решающее слово принадлежит председателю комиссии.

Постановление вступает в силу со дня подписания.

Ранее действовавший документ о Республиканской бюджетной комиссии и его изменения утратили юридическую силу.