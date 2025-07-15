Плановые повышения тарифов пересмотрены в сторону снижения - МНЭ РК

— Мы последовательно реализуем политику «Тариф в обмен на инвестиции». Повышение тарифов на регулируемые услуги в среднем составило 14%. Рост тарифов даёт ресурс для обновления инфраструктуры: только в этом году в сфере ЖКХ освоено инвестиций на сумму более 150 млрд тенге. До конца года объем инвестиций превысит 1 трлн тенге, — сказал Серик Жумангарин.

При этом, с его слов, сдерживается нагрузка на население: прогнозный рост тарифов в этом году ограничен на 15–20%, благодаря пересмотру плановых повышений: