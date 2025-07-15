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    09:27, 15 Июль 2025 | GMT +5

    Плановые повышения тарифов пересмотрены в сторону снижения - МНЭ РК

    Об этом на заседании Правительства сообщил заместитель Премьер-министра - министр национальной экономики Серик Жумангарин, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Ежегодно повышать тарифы на электроэнергию предлагают в Кыргызстане
    Фото: freepik

    — Мы последовательно реализуем политику «Тариф в обмен на инвестиции». Повышение тарифов на регулируемые услуги в среднем составило 14%. Рост тарифов даёт ресурс для обновления инфраструктуры: только в этом году в сфере ЖКХ освоено инвестиций на сумму более 150 млрд тенге. До конца года объем инвестиций превысит 1 трлн тенге, — сказал Серик Жумангарин.

    При этом, с его слов, сдерживается нагрузка на население: прогнозный рост тарифов в этом году ограничен на 15–20%, благодаря пересмотру плановых повышений:

    • по электро- и теплоснабжению с 35 до 20%;
    • по водоснабжению, водоотведению и газоснабжению с 50 до 30%.
    Теги:
    Миннацэкономики Цены и тарифы
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
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