Металлургия обеспечивает более 40% объема обрабатывающей промышленности Казахстана

Металлургия остается основным драйвером обрабатывающей промышленности Казахстана, занимая долю в 40,1%.

Сохранять высокие темпы роста в металлургии является непростой задачей: в 2024 году отрасль достигла рекордного за последние 10 лет прироста – 6,9%. На сегодняшний день производственные мощности предприятий загружены на 90-100%, что ограничивает возможности дальнейшего увеличения объемов.

Несмотря на высокую базу прошлого года, по итогам первого полугодия 2025 года в металлургической промышленности индекс физического объема вырос на 0,1%. Для повышения темпов роста отрасли разработана и реализуется специальная дорожная карта. По словам вице-министра промышленности и строительства Олжаса Сапарбекова, уже достигнут ряд промежуточных целей документа.

В частности, завершены восстановительные работы на руднике «Жомарт», увеличены объемы поставок цинкового концентрата с Актюбинской медной компании на предприятия «Казцинк». Группа KAZ Minerals поставила крупные партии медного концентрата на отечественные заводы. Это позволит существенно увеличить объем его переработки внутри страны до конца года.

Серик Жумангарин поручил отраслевому министерству совместно с акиматами регионов, где расположены ключевые металлургические предприятия, оперативно проработать проблемные вопросы с руководителями производств для обеспечения устойчивого экономического роста.

Ранее сообщалось, что по итогам первых шести месяцев 2025 года машиностроительная отрасль Казахстана продемонстрировала экономический рост, составивший 11,1%.