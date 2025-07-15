Назван источник утечки персональных данных 16 млн казахстанцев
Предварительные данные свидетельствуют о том, что утечка персональных данных казахстанцев произошла из-за ненадлежащего хранения информации в медицинских организациях. Об этом заявил Премьер-министр РК Олжас Бектенов, передает корреспондент агентства Kazinform.
— По всем предварительным выводам, которые есть, можно проверить, что это было из-за медицинских организаций. То есть они получают доступ к государственным базам данных, а дальше не обеспечивают их сохранность. Есть соответствующие ответы на этот вопрос, — отметил глава Правительства.
Он подчеркнул, что вопросы информационной безопасности требуют оперативного реагирования и на законодательном уровне.
— Будем реагировать, в том числе по законодательным факторам. Думаю, однозначно, что в области органов, когда дойдут до судов, найдут ответственное лицо, которое все-таки допустило утечку, — добавил Олжас Бектенов.
Ранее стало известно, что уголовное дело возбудили по факту утечки данных 16 млн казахстанцев.