Назван источник утечки персональных данных 16 млн казахстанцев

— По всем предварительным выводам, которые есть, можно проверить, что это было из-за медицинских организаций. То есть они получают доступ к государственным базам данных, а дальше не обеспечивают их сохранность. Есть соответствующие ответы на этот вопрос, — отметил глава Правительства.