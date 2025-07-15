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    12:56, 15 Июль 2025 | GMT +5

    Назван источник утечки персональных данных 16 млн казахстанцев

    Предварительные данные свидетельствуют о том, что утечка персональных данных казахстанцев произошла из-за ненадлежащего хранения информации в медицинских организациях. Об этом заявил Премьер-министр РК Олжас Бектенов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    мошенничество в сети
    Фото: Pixabay

    — По всем предварительным выводам, которые есть, можно проверить, что это было из-за медицинских организаций. То есть они получают доступ к государственным базам данных, а дальше не обеспечивают их сохранность. Есть соответствующие ответы на этот вопрос, — отметил глава Правительства.

    Он подчеркнул, что вопросы информационной безопасности требуют оперативного реагирования и на законодательном уровне.

    — Будем реагировать, в том числе по законодательным факторам. Думаю, однозначно, что в области органов, когда дойдут до судов, найдут ответственное лицо, которое все-таки допустило утечку, — добавил Олжас Бектенов.

    Ранее стало известно, что уголовное дело возбудили по факту утечки данных 16 млн казахстанцев.

    Теги:
    Правительство РК Утечка данных Олжас Бектенов Премьер-министр РК Кибербезопасность
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
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