В Астане пожар на рынке тушат 100 спасателей и 60 единиц техники
Столичные огнеборцы локализовали возгорание в одном из трехэтажных зданий в районе Байконыр по шоссе Алаш, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС РК.
На месте пожара был создан штаб пожаротушения. Организована бесперебойная подача воды. Огнеборцы работали по повышенному рангу пожара.
— К моменту прибытия огнеборцев пожар имел развившуюся форму. Тушение осложнялось высокой пожарной нагрузкой и сильным задымлением. На тушение по периметру были поданы водяные стволы, в том числе посредством высотной техники, — сообщили пожарные.
Как сообщили в МЧС, пожар принял большое развитие по всей площади здания в связи с поздним сообщением. Наличие большой горючей нагрузки осложняет тушение.
Были задействованы 100 человек личного состава и 60 единиц техники ДЧС, МИО.
Информация о пострадавших на 112 не поступала.
Сейчас пожар на рынке локализован.
— Тушение продолжается. Площадь пожара уточняется. Жертв и пострадавших нет, — сообщил замначальника ДЧС города Астаны Канат Алтынбеков.