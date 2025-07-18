В Астане пожар на рынке тушат 100 спасателей и 60 единиц техники

На месте пожара был создан штаб пожаротушения. Организована бесперебойная подача воды. Огнеборцы работали по повышенному рангу пожара.

Фото: МЧС РК

— К моменту прибытия огнеборцев пожар имел развившуюся форму. Тушение осложнялось высокой пожарной нагрузкой и сильным задымлением. На тушение по периметру были поданы водяные стволы, в том числе посредством высотной техники, — сообщили пожарные.

Фото: МЧС РК

Как сообщили в МЧС, пожар принял большое развитие по всей площади здания в связи с поздним сообщением. Наличие большой горючей нагрузки осложняет тушение.

Были задействованы 100 человек личного состава и 60 единиц техники ДЧС, МИО.

Фото: МЧС РК

Информация о пострадавших на 112 не поступала.

Сейчас пожар на рынке локализован.

— Тушение продолжается. Площадь пожара уточняется. Жертв и пострадавших нет, — сообщил замначальника ДЧС города Астаны Канат Алтынбеков.