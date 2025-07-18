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    07:20, 18 Июль 2025 | GMT +5

    В Астане пожар на рынке тушат 100 спасателей и 60 единиц техники

    Столичные огнеборцы локализовали возгорание в одном из трехэтажных зданий в районе Байконыр по шоссе Алаш, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС РК.

    В Астане пожар в трехэтажном здании ликвидировали 100 спасателей и 60 единиц техники
    Фото: МЧС РК

    На месте пожара был создан штаб пожаротушения. Организована бесперебойная подача воды. Огнеборцы работали по повышенному рангу пожара. 

    В Астане пожар в трехэтажном здании тушат 100 спасателей и 60 единиц техники
    Фото: МЧС РК

    — К моменту прибытия огнеборцев пожар имел развившуюся форму. Тушение осложнялось высокой пожарной нагрузкой и сильным задымлением.  На тушение по периметру были поданы водяные стволы, в том числе посредством высотной техники, — сообщили пожарные.

    В Астане пожар в трехэтажном здании тушат 100 спасателей и 60 единиц техники
    Фото: МЧС РК

    Как сообщили в МЧС, пожар принял большое развитие по всей площади здания в связи с поздним сообщением. Наличие большой горючей нагрузки осложняет тушение.

    Были задействованы 100 человек личного состава и 60 единиц техники ДЧС, МИО.

    В Астане пожар в трехэтажном здании тушат 100 спасателей и 60 единиц техники
    Фото: МЧС РК

    Информация о пострадавших на 112 не поступала.

    Сейчас пожар на рынке локализован. 

    — Тушение продолжается. Площадь пожара уточняется. Жертв и пострадавших нет, — сообщил замначальника ДЧС города Астаны Канат Алтынбеков.

    В Астане пожар в трехэтажном здании тушат 100 спасателей и 60 единиц техники
    Фото: МЧС РК
    Теги:
    МЧС Пожар Пожарные Астана
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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