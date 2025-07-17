Модернизация ЖКХ в Казахстане: ОСИ и НСУ в деле, простые товарищества вне закона

Вчера Глава государства внес изменения в законы по вопросам ЖКХ. Одним из ключевых шагов стало упразднение формы простого товарищества, которая зачастую создавала путаницу в управлении домами. Теперь собственники могут выбирать между объединением собственников имущества (ОСИ) и непосредственным совместным управлением (НСУ). Эти формы, по словам экспертов, более структурированы и соответствуют современным требованиям. Управляющие компании и кооперативы собственников квартир (КСК) станут основными субъектами управления, что позволит повысить профессионализм в этой сфере.

Заместитель председателя Мажилиса Парламента Альберт Рау, один из инициаторов законопроекта считает, что реформа 2019 года в сфере управления многоквартирными домами была радикальной: планировалось полностью отказаться от привычных КСК и оставить только ОСИ. Однако, по его словам, практика показала, что жильцы в большинстве своём оказались не готовы к таким кардинальным изменениям – как в организационном, так и в финансовом плане.

– На практике люди уже протоптали свои дорожки, а мы просто их заасфальтировали и выложили брусчаткой. Решают сами жильцы: оставаться ли в КСК, создавать ли ОСИ или довериться управляющей компании. Это их право. Главное требование – выбор управляющей компании (или КСК и ОСИ) должен быть подтверждён голосами как минимум 51% собственников. И тариф тоже не может быть навязан – ни КСК, ни ОСИ, ни управляющая компания не вправе устанавливать его в одностороннем порядке. Действительно нельзя по одному алгоритму подходить к старым шестидесятиквартирным домам и новым многоквартирным жилым комплексам. Но в любом случае решение жителей – это основа, – считает А.Рау.

Фото: из личного архива Альберта Рау

По мнению вице-спикера Мажилиса Альберта Рау, годы реформ не прошли даром.

– Мы набрались опыта, жильцы учатся управлять собственными домами, положительных примеров много и надо о них рассказывать в прессе. Был наработан определенный опыт, появилось понимание: где ОСИ работают нормально, где – нет, где лучше оставить КСК, а где – передать дом управляющей компании. Сейчас основная цель – упорядочить все эти формы и субъекты управления, привести в систему их деятельность, – подчеркнул А.Рау.

Понятно, что далеко не все люди в полной мере информированы о своих правах, понятно, что не было доверия. В этом плане новые требования к тарифам призваны обеспечить необходимую прозрачность.

– Ни КСК, ни ОСИ, ни управляющая компания не могут навязывать тариф в одностороннем порядке. Они обязаны раскрывать его структуру, показывать жильцам: вот эта сумма идет на уборку, вот эта – на обслуживание, вот эта – на управление вашим домом. Люди могут соглашаться или не соглашаться, но все должно быть прозрачно – чего раньше, к сожалению, не было, - добавил А.Рау.

По мнению юриста Шингиля Елеусинова, за многие годы в Казахстане сформировалось стойкое недоверие жителей к различным формам управления многоквартирными жилыми домами – будь то КСК, ПКСК, ОСИ или даже управляющие компании. Причины – в хронической непрозрачности, постоянных подозрениях в финансовых махинациях и неэффективности.

– Простое товарищество как форма управления многоквартирными жилыми домами (МЖД) было упразднено в Казахстане ввиду своей практической неэффективности и несоответствия реальным условиям управления жилым фондом. Изначально данная форма предполагала объединение собственников на основании устной или письменной договоренности для совместного управления домом, однако на практике в Казахстане реализация таких целей оказалась невозможной. Что касается правовой природы простого товарищества, эта форма не является юридическим лицом, а представляет собой договор или доверенность между собственниками что создает ряд юридических и практических проблем: отсутствие официальной ответственности, невозможность ведения полноценной бухгалтерии, уклонение от налоговых обязательств и отсутствие прозрачной отчетности, а судебные разбирательства и исполнение решений судов становится сущим кошмаром для самих судей и частных судебных исполнителей, – отметил юрист.

Фото: из личного архива Шингиля Елеусинова

По его мнению, вся система была выстроена так, что деньги жильцов направлялись на счета физических лиц. Не на спецсчета, не в контролируемые структуры, а на обычные банковские карты, с полным отсутствием прозрачности и механизмов подотчетности. Единственным официально ответственным лицом в такой схеме оказывался председатель, доверенное лицо - человек, которого, с одной стороны, формально наделяли полномочиями, а с другой – оставляли один на один с рисками уголовной и финансовой ответственности. Ни защиты, ни четкого статуса, ни инструментов контроля.

– В результате, после более чем четырехлетнего анализа и практического издевательства над собственниками простое товарищество было признано несостоятельной формой управления, и его упразднение стало логичным шагом в стремлении создать более эффективные и прозрачные механизмы управления многоквартирными домами, отвечающие современным требованиям законодательства и ожиданиям собственников, – добавил Ш. Елеусинов.

Реформа управления многоквартирными жилыми домами – это не просто изменение форм и названий. Это системный шаг к созданию прозрачной, эффективной и удобной модели, в центре которой – интересы собственников. Упразднение неэффективных механизмов, таких как простое товарищество, открывает путь к современным и понятным инструментам управления, где каждый гражданин может быть уверен: его дом под надёжным контролем, а решения принимаются прозрачно и справедливо.

Государство создает условия, но многое зависит от самих жильцов – их участия, ответственности и готовности взаимодействовать. Именно совместными усилиями можно добиться качественного обновления жилищного фонда, повышения уровня сервиса и комфорта. Реформа – это процесс, и важно, что сегодня она развивается с учетом накопленного опыта и реальных потребностей граждан.

Ранее в интервью агентству Kazinform депутат Мажилиса Парламента Екатерина Смышляева рассказала о том, как формируется новая культура общественных отношений в системе управления жилым многоэтажным фондом.