Касым-Жомарт Токаев внес изменения в законы по вопросам ЖКХ

Законом внесены поправки в Земельный, Предпринимательский, Гражданский процессуальный, Социальный и Водный кодексы, а также 23 закона.

Первый блок поправок направлен на совершенствование системы управления многоквартирными жилыми домами.

Закон упразднил такую форму управления многоквартирными жилыми домами как простое товарищество, сохранив только две формы управления: ОСИ (объединение собственников имущества) и НСУ (непосредственное совместное управление).

Второй блок поправок связан с изменениями, внесенными в налоговое законодательство.

Закон также содержит иные поправки, направленные на повышение правовой определенности в вопросах декларирования и актуализацию отсылочных норм на положения Налогового кодекса.



Текст Закона публикуется в печати.

Ранее сообщалось, что депутаты Сената Парламента Казахстана одобрили масштабные поправки в законы по развитию городов и модернизации ЖКХ.