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    15:01, 15 Июль 2025 | GMT +5

    Касым-Жомарт Токаев внес изменения в законы по вопросам ЖКХ

    Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, предпринимательства и деятельности экспортно-кредитного агентства», передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Токаев подписал
    Фото: Акорда

    Законом внесены поправки в Земельный, Предпринимательский, Гражданский процессуальный, Социальный и Водный кодексы, а также 23 закона.

    Первый блок поправок направлен на совершенствование системы управления многоквартирными жилыми домами.

    Закон упразднил такую форму управления многоквартирными жилыми домами как простое товарищество, сохранив только две формы управления: ОСИ (объединение собственников имущества) и НСУ (непосредственное совместное управление).

    Второй блок поправок связан с изменениями, внесенными в налоговое законодательство.

    Закон также содержит иные поправки, направленные на повышение правовой определенности в вопросах декларирования и актуализацию отсылочных норм на положения Налогового кодекса.

    Текст Закона публикуется в печати.

    Ранее сообщалось, что депутаты Сената Парламента Казахстана одобрили масштабные поправки в законы по развитию городов и модернизации ЖКХ.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Закон и право ОСИ ЖКХ
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
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