Сенат одобрил масштабные поправки в законы по развитию городов и модернизации ЖКХ

Сегодня в двух чтениях депутаты Сената Парламента Казахстана одобрили закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам развития столицы и городов республиканского значения, национальных проектов, предпринимательства и оптимизации функций государственных органов», передает корреспондент агентства Kazinform.