Сенат одобрил масштабные поправки в законы по развитию городов и модернизации ЖКХ
Сегодня в двух чтениях депутаты Сената Парламента Казахстана одобрили закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам развития столицы и городов республиканского значения, национальных проектов, предпринимательства и оптимизации функций государственных органов», передает корреспондент агентства Kazinform.
Документ охватывает 11 кодексов и 47 законов.
Среди ключевых новелл закона:
- Введена компетенция центрального уполномоченного органа по определению порядка переоформления прав на земельные участки.
- Доход от продажи изъятых земель будет поступать в бюджет. Бывшие владельцы получат компенсацию только за понесенные расходы на их приобретение.
- Укрепляется правовой статус «зеленого пояса» столицы и вводятся правила его управления. Назначается постоянный государственный администратор, ответственный за его содержание и развитие.
- Вводится дизайн-код для столицы и городов республиканского значения, а также правила его администрирования.
- Акиматам предоставляется право утверждать правила установки шлагбаумов и других ограждений в жилом секторе, нормы по обеспечению доступной среды и программы реновации жилья.
- Закреплены требования по демонтажу рекламных объектов, установленных с нарушениями. Ответственность возлагается на владельцев зданий.
- Вводится запрет на аудиорекламу в открытом пространстве по всей стране.
- Запрещено размещать визуальную рекламу на тротуарах, велодорожках и проезжей части.
Изменения в миграционной и бюджетной сферах:
- Вводится регистрация иностранцев, прибывающих в Казахстан более чем на 30 суток.
- Органы внутренних дел смогут отказывать в выдаче приглашений иностранным гражданам на въезд.
- Маслихат столицы наделяется полномочиями по утверждению нормативов регистрации по месту жительства и временного проживания.
- Исключается проведение предварительной оценки уточненных бюджетов со стороны Высшей аудиторской палаты и региональных ревизионных комиссий.
Децентрализация: больше функций передают на места
В рамках перераспределения функций между уровнями госуправления:
- 9 функций передаются от Правительства в центральные госорганы;
- 37 функций - от центральных госорганов в местные исполнительные органы и маслихаты;
- 17 функций - от областных акиматов в районные.
Поправки по нацпроекту модернизации энергетики и ЖКХ
Закон также включает изменения, направленные на реализацию Нацпроекта по модернизации энергетического и коммунального секторов. Предусмотрено:
- Разрешение использовать средства Нацфонда в виде целевых трансфертов для субсидирования части ставки вознаграждения по займам.
- Возможность финансирования проектов через приобретение долговых ценных бумаг АО «НУХ «Байтерек».
- Установление лимитов по обязательствам государства в рамках контрактов строительства «под ключ» и правовое определение таких контрактов.
- Создание единой электронной платформы закупок по Нацпроекту для обеспечения прозрачности и удобства процедур.
- Утверждение порядка закупок у казахстанских производителей и заключения офтейк-контрактов.
- Назначение технического оператора в сфере ЖКХ с описанием его функций и полномочий.
- Введение единого платежного документа, в том числе с определением компетенций по утверждению его требований.
Ранее сообщалось, что почти 13 трлн тенге направят на модернизацию энергетики и ЖКХ.