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    12:39, 26 Июнь 2025 | GMT +5

    Сенат одобрил масштабные поправки в законы по развитию городов и модернизации ЖКХ

    Сегодня в двух чтениях депутаты Сената Парламента Казахстана одобрили закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам развития столицы и городов республиканского значения, национальных проектов, предпринимательства и оптимизации функций государственных органов», передает корреспондент агентства Kazinform.

    ЖКХ, КСК, ОСИ
    Коллаж: canva

    Документ охватывает 11 кодексов и 47 законов.

    Среди ключевых новелл закона:

    • Введена компетенция центрального уполномоченного органа по определению порядка переоформления прав на земельные участки.
    • Доход от продажи изъятых земель будет поступать в бюджет. Бывшие владельцы получат компенсацию только за понесенные расходы на их приобретение.
    • Укрепляется правовой статус «зеленого пояса» столицы и вводятся правила его управления. Назначается постоянный государственный администратор, ответственный за его содержание и развитие.
    • Вводится дизайн-код для столицы и городов республиканского значения, а также правила его администрирования.
    • Акиматам предоставляется право утверждать правила установки шлагбаумов и других ограждений в жилом секторе, нормы по обеспечению доступной среды и программы реновации жилья.
    • Закреплены требования по демонтажу рекламных объектов, установленных с нарушениями. Ответственность возлагается на владельцев зданий.
    • Вводится запрет на аудиорекламу в открытом пространстве по всей стране.
    • Запрещено размещать визуальную рекламу на тротуарах, велодорожках и проезжей части.

    Изменения в миграционной и бюджетной сферах:

    • Вводится регистрация иностранцев, прибывающих в Казахстан более чем на 30 суток.
    • Органы внутренних дел смогут отказывать в выдаче приглашений иностранным гражданам на въезд.
    • Маслихат столицы наделяется полномочиями по утверждению нормативов регистрации по месту жительства и временного проживания.
    • Исключается проведение предварительной оценки уточненных бюджетов со стороны Высшей аудиторской палаты и региональных ревизионных комиссий.

    Децентрализация: больше функций передают на места

    В рамках перераспределения функций между уровнями госуправления:

    • 9 функций передаются от Правительства в центральные госорганы;
    • 37 функций - от центральных госорганов в местные исполнительные органы и маслихаты;
    • 17 функций - от областных акиматов в районные.

    Поправки по нацпроекту модернизации энергетики и ЖКХ

    Закон также включает изменения, направленные на реализацию Нацпроекта по модернизации энергетического и коммунального секторов. Предусмотрено:

    • Разрешение использовать средства Нацфонда в виде целевых трансфертов для субсидирования части ставки вознаграждения по займам.
    • Возможность финансирования проектов через приобретение долговых ценных бумаг АО «НУХ «Байтерек».
    • Установление лимитов по обязательствам государства в рамках контрактов строительства «под ключ» и правовое определение таких контрактов.
    • Создание единой электронной платформы закупок по Нацпроекту для обеспечения прозрачности и удобства процедур.
    • Утверждение порядка закупок у казахстанских производителей и заключения офтейк-контрактов.
    • Назначение технического оператора в сфере ЖКХ с описанием его функций и полномочий.
    • Введение единого платежного документа, в том числе с определением компетенций по утверждению его требований.

    Ранее сообщалось, что почти 13 трлн тенге направят на модернизацию энергетики и ЖКХ. 

    Теги:
    Сенат Реформы ЖКХ ЖКХ
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
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