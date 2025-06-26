Почти 13 трлн тенге направят на модернизацию энергетики и ЖКХ — в Сенате обсудили законопроект

В рамках Национального проекта на эти цели планируется выделить почти 13 трлн тенге: 6,2 трлн — на энергетику и 6,7 трлн — на коммунальный сектор.

— Как всем известно, коммунальная и энергетическая инфраструктура страны сегодня сталкивается с серьезными проблемами, связанными с высоким уровнем износа сетей и технологически устаревшим оборудованием, — сообщил сенатор Шакарим Буктугутов. — Средний уровень износа в тепловых сетях составляет 52%, что соответственно отражается в высоких потерях тепла и частых авариях.

По его словам, потери тепла продолжают расти из-за поврежденных и устаревших сетей. Износ оборудования на электростанциях достиг 57%, при этом более трети из них находятся в критическом состоянии — с уровнем износа от 70 до 90%. Большинство аварий зафиксировано именно на таких объектах.

Серьезная ситуация складывается и в системе водоснабжения и водоотведения.

— Что касается системы водоснабжения и водоотведения, то на 23 предприятиях водоснабжения износ составляет 70–100%, на 24-х предприятиях водоотведения такой же уровень износа — от 70 до 100%, — отметил депутат. — Все изложенное говорит о необходимости проведения срочной масштабной модернизации энергетической и коммунальной инфраструктур.

Ранее корреспондент агентства Kazinform проанализировал, почему дома в Казахстане «съедают» больше энергии, чем заводы.