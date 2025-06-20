Энергоэффективность: почему дома в Казахстане «съедают» больше энергии, чем заводы

Невидимое топливо

Энергоэффективность часто называют «невидимым топливом» – она позволяет обеспечивать экономический рост без наращивания энергопотребления, снижая как издержки, так и углеродный след. В странах с развитой промышленной политикой, таких как Германия, Япония и Китай, повышение энергоэффективности стало одним из ключевых факторов роста конкурентоспособности экономики. Казахстан также движется в этом направлении, однако темпы остаются ниже среднемировых.

Согласно данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, энергоемкость валового внутреннего продукта в 2023 году составила 0,3156 тонны нефтяного эквивалента (т.н.э) на тысячу долларов США. Это на 39% ниже, чем в 2008 году, когда показатель достигал 0,518 т.н.э. на тысячу долларов.

– За последние годы Казахстан демонстрирует снижение энергоемкости ВВП, но темпы снижения остаются ниже среднемировых и по-прежнему остается страной с высокой энергоемкостью экономики. Это объясняется структурой экономики: доля энергоемких отраслей (нефть, газ, металлургия, горнодобывающая промышленность) остается высокой, – ответили в Министерстве промышленности и строительства РК на запрос агентства Kazinform.

Не золотая середина

Если говорить об энергоэффективности по сравнению с другими странами СНГ, Казахстан занимает среднюю позицию.

Инфографика: Kazinform

Таким образом, Казахстан пока отстает от стран с лучшими показателями в регионе, однако значительно опережает ряд государств с крайне высокими уровнями энергоёмкости, таких как Туркменистан, Украина и Россия.

По оценкам экспертов, дальнейшее снижение энергоемкости требует не только модернизации производств, но и изменения структуры ВВП – роста доли услуг и обрабатывающей промышленности, применения цифровых и «зелёных» технологий.

Энергоемкость валового внутреннего продукта – ключевой показатель эффективности использования энергии в экономике. Чем ниже показатель, тем выше энергоэффективность.

В 2022 году, по данным Международного энергетического агентства, энергоемкость ВВП Казахстана в сравнении со странами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) была выше в 3,3 раза. Среди стран СНГ Казахстан занимает четвертое место уступая Армении, Таджикистану и Азербайджану.

Согласно статистическим данным, Казахстан демонстрирует умеренное, но стабильное снижение энергоемкости:

В 2021 году показатель составлял 0,320 т.н.э. на 1000 долларов США;

В 2022 – 0,315;

В 2023 – 0,3156, что практически соответствует уровню предыдущего года.

Энергосбережение в Казахстане

В рамках реализации Концепции по энергосбережению и повышению энергоэффективности, охватывающей период до 2029 года, Казахстан продолжает работу по снижению энергоемкости экономики и модернизации отраслей, связанных с высоким потреблением энергии. Документ охватывает следующие ключевые направления – промышленность, энергетику, бюджетный, жилищный сектор и транспорт. Всего запланировано более 38 мероприятий, реализация которых призвана повысить устойчивость национальной энергетики и сократить избыточное энергопотребление.

Фото: пресс-служба акимата Павлодарской области

Согласно целевым индикаторам, к 2029 году Казахстан планирует:

Снизить энергоемкость ВВП на 10% от уровня 2021 года;

Сократить износ электрических и тепловых сетей на 5%;

Сократить износ основного и вспомогательного оборудования энергопроизводящих организаций на 5%;

Привлечь инвестиции в сферу энергосбережения в объеме 20 млн долларов США.

По итогам 2023 года зафиксировано снижение энергоемкости ВВП на 1,38% от уровня 2021 года, что свидетельствует о наличии некоторого прогресса, но в большей степени указывает на необходимость ускорения темпов.

Для достижения установленного показателя в 10% к 2029 году потребуется не только активизация усилий в технологическом обновлении, но и структурные изменения в экономике.

Состояние дел по основным направлениям:

1. Промышленность

Проводится пересмотр нормативов энергопотребления с учетом удельных расходов энергоресурсов на производство. Ведется модернизация производственных процессов и внедрение энергосберегающих технологий, что особенно актуально для металлургии, химической и строительной промышленности.

2. Энергетика

Внедрен балансирующий рынок электроэнергии в реальном времени, что позволяет более гибко регулировать спрос и предложение. Также пересмотрены подходы к отбору инвестиционных программ модернизации энергопроизводящих организаций с акцентом на энергоэффективность.

3. Бюджетный сектор

Разрабатываются поправки для устранения законодательных барьеров в сфере энергосервисных контрактов. Ведется работа по увеличению доли закупаемого энергоэффективного оборудования бюджетными учреждениями.

4. Жилищный сектор и население

Внесены изменения в нормативы, регламентирующие требования к энергоэффективности строительных материалов и конструкций. Акцент также сделан на информирование населения по вопросам рационального энергопотребления.

5. Транспорт

Реализуются меры по популяризации использования общественного транспорта на газе, электричестве и биотопливе, а также по развитию велоинфраструктуры в городах.

Кроме того, подготовлены поправки в КоАП РК, предусматривающие административную ответственность за нарушение норм Закона «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности». Идет работа над интеграцией Государственного энергетического реестра с другими цифровыми платформами для формирования Единой информационной системы.

Промышленность крупнейший потребитель энергии в стране

Промышленный сектор традиционно занимает лидирующие позиции по потреблению энергии в Казахстане. Однако за последние три года наблюдается устойчивая тенденция к снижению объемов конечного энергопотребления, что связано с модернизацией производств, внедрением энергоэффективных технологий, а также структурными изменениями в экономике.

Согласно данным Бюро национальной статистики, динамика потребления энергии в промышленности выглядит следующим образом:

Графика: Kazinform

Таким образом, за период с 2021 по 2023 годы объем потребления энергии в промышленном секторе сократился на более чем 12%.

– Статистические и отраслевые данные за 2024 год будут сформированы в третьем квартале текущего года, по итогам которых, будет проведен сравнительный анализ, – отметили в министерстве промышленности и строительства.

Объемы конечного потребления энергии в жилищном секторе Казахстана демонстрируют нестабильную, но высокую динамику, оставаясь на уровне выше показателей промышленности.

В разрезе последних трех лет показатели выглядели следующим образом:

Графика: Kazinform

Таким образом, в 2022 году зафиксировано снижение на 9% по сравнению с 2021 годом. Однако уже в 2023 году потребление вновь увеличилось на более чем 500 тыс. т.н.э., что может быть связано с ростом численности жилищного фонда, увеличением потребления тепла и электроэнергии в отопительный сезон, а также расширением доступа к централизованным энергосетям.

Несмотря на то, что промышленность традиционно считается крупнейшим потребителем энергоресурсов, в Казахстане наибольший объем конечного энергопотребления приходится на жилищный сектор. Такая структура потребления обусловлена как климатическими особенностями страны, так и техническим состоянием жилищного фонда.

Исторические предпосылки и приоритеты

С момента принятия в 2012 году Закона Республики Казахстан «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности» основной упор государственной политики делался на промышленный сектор. Работа с крупными промышленными предприятиями принесла ощутимые результаты.

Однако по мере того, как промышленные предприятия стали внедрять энергоэффективные технологии и модернизировать оборудование, всё более очевидной стала необходимость смещения фокуса государственной политики в сторону жилищного сектора.

Казахстан относится к числу стран с резко континентальным климатом. В ряде регионов отопительный сезон длится до 7 месяцев в году, что формирует устойчиво высокий спрос на тепловую энергию.

По данным государственных органов, в стране насчитывается:

более 736 тыс. жилых домов, построенных до 1970 года;

около 659 тыс. домов, возведенных в период с 1971 по 1990 год.

Большая часть этих зданий была построена в советский период по устаревшим строительным стандартам, с низкими требованиями к теплоизоляции и энергоэффективности. Это приводит к значительным теплопотерям и, как следствие, – к высокому потреблению энергии.

Фото: Айзада Агильбаева / Kazinform

Потребление в бюджетной сфере

Казахстан предпринимает системные шаги по снижению энергоемкости ВВП, в том числе за счет повышения энергоэффективности в бюджетном секторе. Ключевыми инструментами в этой работе стали нормативные инициативы, энергетический мониторинг и контроль государственных закупок энергоэффективного оборудования.

С 2022 года были внесены значимые изменения в Закон «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности». В их числе:

утверждение нормативов энергопотребления для бюджетных организаций,

введение правил мониторинга энергопотребления государственных учреждений,

разработка методики расчета нормативов,

принятие правил мониторинга закупок в сфере энергосбережения.

По итогам 2024 года проведен энергоаудит 10 742 государственных учреждений, на которые пришлось 1 649 722 тонны условного топлива (т.у.т.).

Структура потребления:

Учебные заведения – 60,5% (999 462,8 т.у.т.),

Административные учреждения – 33,6% (553 977,8 т.у.т.),

Учреждения здравоохранения и культуры – 5,9% (96 331,4 т.у.т.).

В среднем каждое госучреждение потребляет 146 т.у.т. в год, что подчеркивает значительный потенциал для экономии при модернизации систем энергопотребления.

Наряду с мониторингом энергопотребления ведется контроль соответствия закупаемого оборудования стандартам энергоэффективности. Однако итоги за 2023–2024 годы выявили слабые места.

Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

2023 год:

рассмотрено 3 716 закупок,

состоялось – 2 578,

закуплено 6 744 единицы оборудования,

из них соответствуют требованиям - 59,1%,

не соответствуют – 40,9%.

2024 год:

рассмотрено 9 949 закупок,

по холодильному оборудованию – 663,

по источникам освещения – 9 286,

оборудование, соответствующее требованиям энергоэффективности – 15,26%,

не соответствующее – 84,7%.

Что мешает энергоэффективности в ЖКХ и как это изменить?

Вопрос повышения энергоэффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве Казахстана (ЖКХ) остается одним из наиболее актуальных, особенно на фоне высокой доли жилищного сектора в общем энергопотреблении страны.

Основные барьеры

Несмотря на ряд предпринимаемых мер, внедрение энергоэффективных решений в сфере ЖКХ сдерживается рядом системных факторов:

Изношенный жилфонд. Большинство домов требует комплексной модернизации, включая замену окон, утепление фасадов и обновление систем теплоснабжения.

Недостаток финансирования. Внедрение энергоэффективных технологий требует значительных инвестиций. Однако отсутствуют масштабные финансовые инструменты, доступные как для собственников жилья, так и для управляющих компаний.

Слабое регулирование. Хотя законодательство в сфере энергосбережения развивается, отсутствие чётких и обязательных стандартов для энергоэффективности в капитальном ремонте и строительстве тормозит реформы.

Низкий уровень осведомлённости. Многие граждане не осознают потенциальной экономии от энергосберегающих решений, что снижает мотивацию к их внедрению. Управляющие компании также часто не обладают необходимыми компетенциями в области энергоаудита и планирования модернизаций.

Фото: freepik.com

Предложения по улучшению ситуации

Для кардинального изменения ситуации в жилищно-коммунальной сфере эксперты предлагают набор комплексных решений. Назрела необходимость разработки государственной программы модернизации жилого фонда, предусматривающей софинансирование капитального ремонта с элементами энергосбережения.

Требуется разработка и внедрение льготных финансовых инструментов, включая субсидированные кредиты и «зеленые» ипотечные продукты для энергоэффективных домов и ряд других мер, включая ужесточение нормативных требований к энергоэффективности, повышение квалификации кадров, создание цифровых платформ мониторинга.

По расчетам, потенциал энергосбережения в обрабатывающем секторе составляет порядка 7%. В сфере энергетики - на уровне 8%. И наибольший потенциал энергосбережения – до 40% –касается жилого, коммерческого и государственного фонда зданий.