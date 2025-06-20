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    08:00, 20 Июнь 2025 | GMT +5

    Энергоэффективность: почему дома в Казахстане «съедают» больше энергии, чем заводы

    Казахстан может сэкономить до 40% энергии в отдельных секторах — к такому выводу пришел корреспондент агентства Kazinform, изучив показатели энергоэффективности.

    Энерго
    Коллаж: Kazinform / Freepik / Pexels

    Невидимое топливо 

    Энергоэффективность часто называют «невидимым топливом» – она позволяет обеспечивать экономический рост без наращивания энергопотребления, снижая как издержки, так и углеродный след. В странах с развитой промышленной политикой, таких как Германия, Япония и Китай, повышение энергоэффективности стало одним из ключевых факторов роста конкурентоспособности экономики. Казахстан также движется в этом направлении, однако темпы остаются ниже среднемировых.

    Согласно данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, энергоемкость валового внутреннего продукта в 2023 году составила 0,3156 тонны нефтяного эквивалента (т.н.э) на тысячу долларов США. Это на 39% ниже, чем в 2008 году, когда показатель достигал 0,518 т.н.э. на тысячу долларов.

    – За последние годы Казахстан демонстрирует снижение энергоемкости ВВП, но темпы снижения остаются ниже среднемировых и по-прежнему остается страной с высокой энергоемкостью экономики. Это объясняется структурой экономики: доля энергоемких отраслей (нефть, газ, металлургия, горнодобывающая промышленность) остается высокой, – ответили в Министерстве промышленности и строительства РК на запрос агентства Kazinform.

    Не золотая середина 

    Если говорить об энергоэффективности по сравнению с другими странами СНГ, Казахстан занимает среднюю позицию.

    Энергосбережение
    Инфографика: Kazinform

    Таким образом, Казахстан пока отстает от стран с лучшими показателями в регионе, однако значительно опережает ряд государств с крайне высокими уровнями энергоёмкости, таких как Туркменистан, Украина и Россия.

    По оценкам экспертов, дальнейшее снижение энергоемкости требует не только модернизации производств, но и изменения структуры ВВП – роста доли услуг и обрабатывающей промышленности, применения цифровых и «зелёных» технологий.

    Энергоемкость валового внутреннего продукта – ключевой показатель эффективности использования энергии в экономике. Чем ниже показатель, тем выше энергоэффективность.

    В 2022 году, по данным Международного энергетического агентства, энергоемкость ВВП Казахстана в сравнении со странами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) была выше в 3,3 раза. Среди стран СНГ Казахстан занимает четвертое место уступая Армении, Таджикистану и Азербайджану.

    Согласно статистическим данным, Казахстан демонстрирует умеренное, но стабильное снижение энергоемкости:

    • В 2021 году показатель составлял 0,320 т.н.э. на 1000 долларов США;
    • В 2022 – 0,315;
    • В 2023 – 0,3156, что практически соответствует уровню предыдущего года.

    Энергосбережение в Казахстане

    В рамках реализации Концепции по энергосбережению и повышению энергоэффективности, охватывающей период до 2029 года, Казахстан продолжает работу по снижению энергоемкости экономики и модернизации отраслей, связанных с высоким потреблением энергии. Документ охватывает следующие ключевые направления – промышленность, энергетику, бюджетный, жилищный сектор и транспорт. Всего запланировано более 38 мероприятий, реализация которых призвана повысить устойчивость национальной энергетики и сократить избыточное энергопотребление.

    труба
    Фото: пресс-служба акимата Павлодарской области

    Согласно целевым индикаторам, к 2029 году Казахстан планирует:

    • Снизить энергоемкость ВВП на 10% от уровня 2021 года;
    • Сократить износ электрических и тепловых сетей на 5%;
    • Сократить износ основного и вспомогательного оборудования энергопроизводящих организаций на 5%;
    • Привлечь инвестиции в сферу энергосбережения в объеме 20 млн долларов США.

    По итогам 2023 года зафиксировано снижение энергоемкости ВВП на 1,38% от уровня 2021 года, что свидетельствует о наличии некоторого прогресса, но в большей степени указывает на необходимость ускорения темпов.

    Для достижения установленного показателя в 10% к 2029 году потребуется не только активизация усилий в технологическом обновлении, но и структурные изменения в экономике.

    Состояние дел по основным направлениям:

    1. Промышленность

    Проводится пересмотр нормативов энергопотребления с учетом удельных расходов энергоресурсов на производство. Ведется модернизация производственных процессов и внедрение энергосберегающих технологий, что особенно актуально для металлургии, химической и строительной промышленности.

    2. Энергетика

    Внедрен балансирующий рынок электроэнергии в реальном времени, что позволяет более гибко регулировать спрос и предложение. Также пересмотрены подходы к отбору инвестиционных программ модернизации энергопроизводящих организаций с акцентом на энергоэффективность.

    3. Бюджетный сектор

    Разрабатываются поправки для устранения законодательных барьеров в сфере энергосервисных контрактов. Ведется работа по увеличению доли закупаемого энергоэффективного оборудования бюджетными учреждениями.

    4. Жилищный сектор и население

    Внесены изменения в нормативы, регламентирующие требования к энергоэффективности строительных материалов и конструкций. Акцент также сделан на информирование населения по вопросам рационального энергопотребления.

    5. Транспорт

    Реализуются меры по популяризации использования общественного транспорта на газе, электричестве и биотопливе, а также по развитию велоинфраструктуры в городах.

    Кроме того, подготовлены поправки в КоАП РК, предусматривающие административную ответственность за нарушение норм Закона «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности». Идет работа над интеграцией Государственного энергетического реестра с другими цифровыми платформами для формирования Единой информационной системы.

    Промышленность крупнейший потребитель энергии в стране

    Промышленный сектор традиционно занимает лидирующие позиции по потреблению энергии в Казахстане. Однако за последние три года наблюдается устойчивая тенденция к снижению объемов конечного энергопотребления, что связано с модернизацией производств, внедрением энергоэффективных технологий, а также структурными изменениями в экономике.

    Согласно данным Бюро национальной статистики, динамика потребления энергии в промышленности выглядит следующим образом:

    Динамика потребления энергии в промышленности
    Графика: Kazinform

    Таким образом, за период с 2021 по 2023 годы объем потребления энергии в промышленном секторе сократился на более чем 12%.

    – Статистические и отраслевые данные за 2024 год будут сформированы в третьем квартале текущего года, по итогам которых, будет проведен сравнительный анализ, – отметили в министерстве промышленности и строительства.

    Объемы конечного потребления энергии в жилищном секторе Казахстана демонстрируют нестабильную, но высокую динамику, оставаясь на уровне выше показателей промышленности.

    В разрезе последних трех лет показатели выглядели следующим образом:

    Объемы потребления энергии в жилищном секторе
    Графика: Kazinform

    Таким образом, в 2022 году зафиксировано снижение на 9% по сравнению с 2021 годом. Однако уже в 2023 году потребление вновь увеличилось на более чем 500 тыс. т.н.э., что может быть связано с ростом численности жилищного фонда, увеличением потребления тепла и электроэнергии в отопительный сезон, а также расширением доступа к централизованным энергосетям.

    Несмотря на то, что промышленность традиционно считается крупнейшим потребителем энергоресурсов, в Казахстане наибольший объем конечного энергопотребления приходится на жилищный сектор. Такая структура потребления обусловлена как климатическими особенностями страны, так и техническим состоянием жилищного фонда.

    Исторические предпосылки и приоритеты

    С момента принятия в 2012 году Закона Республики Казахстан «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности» основной упор государственной политики делался на промышленный сектор. Работа с крупными промышленными предприятиями принесла ощутимые результаты.

    Однако по мере того, как промышленные предприятия стали внедрять энергоэффективные технологии и модернизировать оборудование, всё более очевидной стала необходимость смещения фокуса государственной политики в сторону жилищного сектора.

    Казахстан относится к числу стран с резко континентальным климатом. В ряде регионов отопительный сезон длится до 7 месяцев в году, что формирует устойчиво высокий спрос на тепловую энергию.

    По данным государственных органов, в стране насчитывается:

    • более 736 тыс. жилых домов, построенных до 1970 года;
    • около 659 тыс. домов, возведенных в период с 1971 по 1990 год.

    Большая часть этих зданий была построена в советский период по устаревшим строительным стандартам, с низкими требованиями к теплоизоляции и энергоэффективности. Это приводит к значительным теплопотерям и, как следствие, – к высокому потреблению энергии.

    “Сталинские” дома Майкудука
    Фото: Айзада Агильбаева / Kazinform

    Потребление в бюджетной сфере

    Казахстан предпринимает системные шаги по снижению энергоемкости ВВП, в том числе за счет повышения энергоэффективности в бюджетном секторе. Ключевыми инструментами в этой работе стали нормативные инициативы, энергетический мониторинг и контроль государственных закупок энергоэффективного оборудования.

    С 2022 года были внесены значимые изменения в Закон «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности». В их числе:

    • утверждение нормативов энергопотребления для бюджетных организаций,
    • введение правил мониторинга энергопотребления государственных учреждений,
    • разработка методики расчета нормативов,
    • принятие правил мониторинга закупок в сфере энергосбережения.

    По итогам 2024 года проведен энергоаудит 10 742 государственных учреждений, на которые пришлось 1 649 722 тонны условного топлива (т.у.т.).

    Структура потребления:

    • Учебные заведения – 60,5% (999 462,8 т.у.т.),
    • Административные учреждения – 33,6% (553 977,8 т.у.т.),
    • Учреждения здравоохранения и культуры – 5,9% (96 331,4 т.у.т.).

    В среднем каждое госучреждение потребляет 146 т.у.т. в год, что подчеркивает значительный потенциал для экономии при модернизации систем энергопотребления.

    Наряду с мониторингом энергопотребления ведется контроль соответствия закупаемого оборудования стандартам энергоэффективности. Однако итоги за 2023–2024 годы выявили слабые места.

    Астана қаласындағы медициналық мекемелер
    Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

    2023 год:

    • рассмотрено 3 716 закупок,
    • состоялось – 2 578,
    • закуплено 6 744 единицы оборудования,
    • из них соответствуют требованиям - 59,1%,
    • не соответствуют – 40,9%.

    2024 год:

    • рассмотрено 9 949 закупок,
    • по холодильному оборудованию – 663,
    • по источникам освещения – 9 286,
    • оборудование, соответствующее требованиям энергоэффективности – 15,26%,
    • не соответствующее – 84,7%.

    Что мешает энергоэффективности в ЖКХ и как это изменить?

    Вопрос повышения энергоэффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве Казахстана (ЖКХ) остается одним из наиболее актуальных, особенно на фоне высокой доли жилищного сектора в общем энергопотреблении страны.

    Основные барьеры

    Несмотря на ряд предпринимаемых мер, внедрение энергоэффективных решений в сфере ЖКХ сдерживается рядом системных факторов:

    • Изношенный жилфонд. Большинство домов требует комплексной модернизации, включая замену окон, утепление фасадов и обновление систем теплоснабжения.
    • Недостаток финансирования. Внедрение энергоэффективных технологий требует значительных инвестиций. Однако отсутствуют масштабные финансовые инструменты, доступные как для собственников жилья, так и для управляющих компаний.
    • Слабое регулирование. Хотя законодательство в сфере энергосбережения развивается, отсутствие чётких и обязательных стандартов для энергоэффективности в капитальном ремонте и строительстве тормозит реформы.
    • Низкий уровень осведомлённости. Многие граждане не осознают потенциальной экономии от энергосберегающих решений, что снижает мотивацию к их внедрению. Управляющие компании также часто не обладают необходимыми компетенциями в области энергоаудита и планирования модернизаций.
    Нацбанк поддержал модернизацию инфраструктуры ЖКХ
    Фото: freepik.com

    Предложения по улучшению ситуации

    Для кардинального изменения ситуации в жилищно-коммунальной сфере эксперты предлагают набор комплексных решений. Назрела необходимость разработки государственной программы модернизации жилого фонда, предусматривающей софинансирование капитального ремонта с элементами энергосбережения.

    Требуется разработка и внедрение льготных финансовых инструментов, включая субсидированные кредиты и «зеленые» ипотечные продукты для энергоэффективных домов и ряд других мер, включая ужесточение нормативных требований к энергоэффективности, повышение квалификации кадров, создание цифровых платформ мониторинга.

    По расчетам, потенциал энергосбережения в обрабатывающем секторе составляет порядка 7%. В сфере энергетики - на уровне 8%. И наибольший потенциал энергосбережения – до 40% –касается жилого, коммерческого и государственного фонда зданий.

    Теги:
    Электроэнергия Зеленая энергетика Министерство транспорта РК Энергетика Минтранспорта РК ЖКХ Атомная энергетика
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
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