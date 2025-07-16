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    21:58, 15 Июль 2025 | GMT +5

    «Кайрат» обыграл «Олимпию» и вышел в следующий раунд Лиги чемпионов

    Алматинский «Кайрат» одержал победу над словенской «Олимпией» в ответном домашнем матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов и вышел во второй этап турнира, передает корреспондент агентства Kazinform.

    ФК Кайрат
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Игра проходила на центральном стадионе Алматы и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. Уже на 5-й минуте счет открыл Жоржиньо, а на 31-й минуте Александр Мрынский замкнул передачу того же Жоржиньо, удвоив преимущество алматинцев.

    Ранее в первой встрече, которая состоялась в Любляне, команды сыграли вничью (1:1). Тогда в составе «Кайрата» отличился 16-летний Дастан Сатпаев. Этот гол стал историческим: юный нападающий установил рекорд, став самым молодым казахстанским футболистом, дебютировавшим и забившим в матче Лиги чемпионов. 

    Теперь «Кайрат» встретится с сильнейшим в паре КуПС (Финляндия) — «Милсами» (Молдова).

    Теги:
    Спорт Футбол спортсмены Казахстана Регионы Казахстана Регионы Видео Алматы
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
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