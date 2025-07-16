«Кайрат» обыграл «Олимпию» и вышел в следующий раунд Лиги чемпионов

Игра проходила на центральном стадионе Алматы и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. Уже на 5-й минуте счет открыл Жоржиньо, а на 31-й минуте Александр Мрынский замкнул передачу того же Жоржиньо, удвоив преимущество алматинцев.

Ранее в первой встрече, которая состоялась в Любляне, команды сыграли вничью (1:1). Тогда в составе «Кайрата» отличился 16-летний Дастан Сатпаев. Этот гол стал историческим: юный нападающий установил рекорд, став самым молодым казахстанским футболистом, дебютировавшим и забившим в матче Лиги чемпионов.

Теперь «Кайрат» встретится с сильнейшим в паре КуПС (Финляндия) — «Милсами» (Молдова).