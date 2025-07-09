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    01:13, 09 Июль 2025 | GMT +5

    Гол 16-летнего Сатпаева помог «Кайрату» увезти ничью из Любляны

    В Любляне состоялся первый матч квалификационного раунда Лиги чемпионов между алматинским «Кайратом» и словенской «Олимпией», передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: sports.kz

    Встреча проходила на стадионе «Стожице» и завершилась ничьей — 1:1. Первый тайм прошел без забитых мячей, а счет был открыт на 59-й минуте усилиями 16-летнего Дастана Сатпаева, которому ассистировал Жоржиньо. Этот гол стал историческим: юный футболист установил рекорд как самый молодой казахстанский игрок, дебютировавший и отличившийся в матче Лиги чемпионов.

    Однако удержать преимущество алматинцам не удалось — на 66-й минуте хозяева поля сравняли счет благодаря точному удару Диогу Пинту.

    Отметим, что «Кайрат» вернулся в главный еврокубковый турнир после четырехлетнего перерыва, вновь завоевав чемпионский титул в Казахстане. Словенская «Олимпия» также в прошлом сезоне стала чемпионом своей страны.

    Ответный матч состоится 15 июля в Алматы. Победитель противостояния выйдет во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов, где встретится с сильнейшим в паре КуПС (Финляндия) — «Милсами» (Молдова).

    Ранее нападающий алматинского «Кайрата» и национальной сборной Казахстана Дастан Сатпаев возглавил список самых результативных 16-летних игроков в 2025 году. 

    В феврале этого года стало известно, что Дастан Сатпаев продолжит карьеру в «Челси». 

    Теги:
    Спорт Футбол спортсмены Казахстана
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
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