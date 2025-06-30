Футболист Дастан Сатпаев возглавил список самых результативных 16-летних игроков

Сатпаев забил девять голов в официальных матчах (с учетом чемпионата Казахстана, кубковых турниров и игр за сборную), опередив сверстников из других стран. Эти данные приводит статистический отдел Noite de Copa.

В 14 матчах Казахстанской Премьер-Лиги сезона-2025 Дастан Сатпаев забил восемь голов и отдал три результативные передачи. Также на счету юного футболиста один гол в двух играх Кубка Казахстана.

Ранее главный тренер национальной сборной Казахстана по футболу Али Алиев рассказал о роли 16-летнего нападающего Дастана Сатпаева в национальной команде.