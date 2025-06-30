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    16:45, 30 Июнь 2025 | GMT +5

    Футболист Дастан Сатпаев возглавил список самых результативных 16-летних игроков

    Нападающий алматинского «Кайрата» и национальной сборной Казахстана Дастан Сатпаев возглавил список самых результативных 16-летних игроков в 2025 году, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    Футболист Дастан Сатпаев возглавил список самых результативных 16-летних игроков
    Фото: sports.kz

    Сатпаев забил девять голов в официальных матчах (с учетом чемпионата Казахстана, кубковых турниров и игр за сборную), опередив сверстников из других стран. Эти данные приводит статистический отдел Noite de Copa.

    В 14 матчах Казахстанской Премьер-Лиги сезона-2025 Дастан Сатпаев забил восемь голов и отдал три результативные передачи. Также на счету юного футболиста один гол в двух играх Кубка Казахстана.

    Ранее главный тренер национальной сборной Казахстана по футболу Али Алиев рассказал о роли 16-летнего нападающего Дастана Сатпаева в национальной команде.

    Теги:
    Спорт Футбол спортсмены Казахстана
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
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