Футболист Дастан Сатпаев возглавил список самых результативных 16-летних игроков
Нападающий алматинского «Кайрата» и национальной сборной Казахстана Дастан Сатпаев возглавил список самых результативных 16-летних игроков в 2025 году, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.
Сатпаев забил девять голов в официальных матчах (с учетом чемпионата Казахстана, кубковых турниров и игр за сборную), опередив сверстников из других стран. Эти данные приводит статистический отдел Noite de Copa.
В 14 матчах Казахстанской Премьер-Лиги сезона-2025 Дастан Сатпаев забил восемь голов и отдал три результативные передачи. Также на счету юного футболиста один гол в двух играх Кубка Казахстана.
Ранее главный тренер национальной сборной Казахстана по футболу Али Алиев рассказал о роли 16-летнего нападающего Дастана Сатпаева в национальной команде.