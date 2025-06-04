Главный тренер сборной Казахстана Алиев рассказал о роли игрока «Челси» в национальной команде

— Молодому спортсмену нужно больше соревноваться, пройти через соревновательные травмы. Можно сколько угодно тренироваться и даже получить травму на тренировке, но именно соревновательный процесс — самый важный. Сегодня Дастану 16 лет, и у него еще не набралось достаточно матчей, — отметил наставник сборной.

По его словам, решение о привлечении Сатпаева в молодежную сборную было принято совместно с техническим директором и руководством национальных сборных.

— У нас есть определенная структура. Мы вместе с техническим директором и директором национальных сборных команд приняли решение, что результат важен как для национальной, так и для молодежной сборной. Поэтому он поможет «молодежке». У нас есть стратегия, в которой на первом месте стоит результат. Далее — развитие футболистов, развитие команды и тренерского штаба, — подчеркнул Алиев.

Тренер добавил, что в рамках данной стратегии юный футболист получит шанс сыграть против сборной Северной Македонии на домашней арене, что позволит ему прочувствовать атмосферу большого футбола.

— Надеемся, что сначала он отыграет за молодежную сборную, а затем уже присоединится к нам после возвращения из Беларуси. А сколько ему дадут игрового времени — это уже на усмотрение тренеров молодежной сборной. Это даже хорошо — ему нужно как можно больше игровой практики. Да, риск травмы есть, но без него футболист не вырастет. Никакие тренировки не дадут тех тактических и психологических нагрузок, которые получает игрок в настоящих матчах, в спаррингах, в реальной борьбе, — добавил специалист.

Алиев подчеркнул, что матч на синтетическом покрытии может стать важным этапом подготовки Сатпаева к игре против Северной Македонии.

— Я считаю, что перед матчем с Македонией, сыграв на арене с синтетическим покрытием, он получит именно тот опыт, который нам понадобится в этой игре, — подчеркнул Алиев.

Дастан Сатпаев — воспитанник алматинского «Кайрата». В феврале 2025 года стало известно, что он пополнит состав лондонского «Челси».

Напомним, 5 июня сборная Казахстана проведет товарищеский матч с Беларусью. Игра начнется в 20:00 по времени Астаны.

9 июня в рамках квалификации ЧМ-2026 казахстанцы примут команду Северной Македонии. Начало встречи — в 19:00.

После двух туров Казахстан занимает третью строчку в группе J, набрав три очка. Помимо Казахстана и Северной Македонии, в группе также выступают сборные Бельгии, Уэльса и Лихтенштейна.