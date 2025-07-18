Президент Казахстана расширил функции Агентства по финмониторингу

— Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу является государственным органом, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан, осуществляющим финансовый мониторинг и принимающим иные меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового уничтожения в соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие и расследование экономических и финансовых правонарушений, отнесенных законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа, — говорится в документе.

Агентство самостоятельно в принятии решений в пределах своей компетенции, а также имеет территориальные органы в областях, городах республиканского значения, столице и специализированное государственное учреждение, а также организации, находящиеся в его ведении.

Так, в положение включены дополнительные функции:

утверждает правила передачи информации, сведений и иных документов из информационных систем организациям, находящимся в ведении агентства;

определяет порядок, этапы и сроки проведения внеплановой аттестации;

утверждает совместно с руководителями правоохранительных органов порядок и методы проведения психолого-социологического исследования.

Кроме того часть функций агентства изложена в новой редакции:

осуществление сбора, обработки, анализа и использования сведений и информации об операциях с деньгами или иным имуществом, подлежащих финансовому мониторингу, в соответствии с законом;

организует и осуществляет руководство работой и координацию деятельности агентства, осуществляет контроль за деятельностью территориальных органов и специализированного государственного учреждения Агентства, а также организаций, находящихся в ведении агентства;

утверждает порядок и методы определения профессиональных компетенций, ключевых показателей и расчета показателя конкурентоспособности (цифрового рейтинга) кандидата на службу.

Указ вводится в действие с 17 июля 2025 года.



Ранее сообщалось о том, что Президент Казахстана подписал поправки к Налоговому кодексу.



