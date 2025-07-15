Президент Казахстана подписал поправки к Налоговому кодексу

Текст Закона публикуется в печати.

Как сообщалось, депутаты Мажилиса на пленарном заседании согласились с поправками, предложенными сенаторами в проект нового Налогового кодекса Казахстана, а также сопутствующий законопроект по вопросам налогообложения.

В частности, мажилисмены согласились с поправками:

в новый Налоговый кодекс и сопутствующий закон по вопросам налогообложения;

в закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правоохранительной службы, обеспечения жильем и социальной защиты сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов, органов гражданской защиты и военнослужащих, а также исключения избыточной законодательной регламентации в деятельности органов внутренних дел»;

в закон о внесении изменений в Налоговый кодекс и законы, связанные с его введением в действие.

Ранее Сенат вернул эти документы в Мажилис с уточнениями. Концептуально поддержав Налоговый кодекс, депутаты Сената предложили новую редакцию его отдельных статей.