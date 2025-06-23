Сенат вернул в Мажилис новый Налоговый кодекс

Как отметил депутат Бекболат Орынбеков, в ходе обсуждения возникла необходимость внесения изменений в принятые Мажилисом законодательные акты по следующим направлениям:

По Налоговому кодексу:

введение прогрессивного налогообложения индивидуального подоходного налога (далее — ИПН) по доходам крестьянских или фермерских хозяйств.

— Ранее Правительством был инициирован вопрос по введению прогрессивного налогообложения по ИПН по совокупным доходам граждан свыше 8500 МРП (33,4 млн тг.) и по доходам индивидуального предпринимателя (далее — ИП), работающим в общеустановленном порядке, свыше 230 000 МРП (904,4 млн тг.), в размере 15%. В целях равнозначного подхода и учитывая, что крестьянские хозяйства являются такими же предпринимателями как ИП, но занимающимися иным видом экономической деятельности, предлагается предусмотреть обложение ИПН доходов этих хозяйств свыше 230 000 МРП (904,4 млн тг.) также по ставке 15%. Но учитывая имеющуюся льготу в размере 70%, ставка ИПН по крестьянским хозяйствам составит в размере 4,5%, — отметил сенатор.

в целях исключения арбитража между Казахстанской фондовой биржей (далее — KASE) и биржей Международного финансового центра «Астана» предлагается налоговая льгота по освобождению от ИПН дивидендов по доходам граждан, связанным с обращением ценных бумаг на KASE (КАСЭ);

предусматривается льгота по освобождению от налога на добавленную стоимость (далее — НДС) операций, связанных с платежными карточками. Необходимо сохранить существующую льготу во избежание удорожания стоимости транзакций при оплате картами;

устанавливаются отдельные нормы по налогообложению предметов роскоши. Плательщиками акциза на предметы роскоши будут только физические лица. При этом обложение таких предметов роскоши, как автомобили, суда и летательные аппараты, будет не только при их импорте, но и при их продаже внутри страны, если их стоимость свыше предельных сумм (для автомобилей — более 75 млн тенге, для судов и летательных аппаратов — более 100 млн тенге);

предлагается сохранить действующую налоговую льготу для нерезидентов по доходам, связанным с оборотом с государственными ценными бумагами (далее — ГЦБ). Привлечение иностранных инвесторов на рынок ГЦБ является ключевым направлением для диверсификации инвесторской базы и устойчивого финансирования бюджетного дефицита. Поэтому введение налогообложения доходов нерезидентов от оборотов с ГЦБ может привести к оттоку капитала;

предложено дополнение, согласно которому изменения в Налоговый кодекс касательно объекта налогообложения, налоговой базы, увеличения категорий налогоплательщиков, отмены или уменьшения вычета или льготы, могут быть приняты не позднее 1 июля текущего года и введены в действие не ранее 1 января года, следующего за годом их принятия;

предлагается предусмотреть для физического лица налоговый вычет по социальным отчислениям, удерживаемым с доходов физических лиц по договорам гражданско-правового характера;

предусматривается норма, освобождающая от НДС обороты по реализации товаров, работ, услуг на предприятиях, где численность работников, являющихся лицами с инвалидностью, составляет не менее 10 человек;

устанавливается ставка НДС в размере 10% к обороту по реализации отечественных периодических печатных изданий;

предлагается сохранить действующие ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду для объектов жизнеобеспечения первой категории;

предлагается исключение нормы по освобождению от обложения НДС оборотов по реализации социально-значимых продовольственных товаров.

По сопутствующему закону:

В Предпринимательский кодекс внесены изменения, направленные на оптимизацию процесса предоставления инвестиционных преференций.

В Социальный кодекс внесены изменения касательно урегулирования механизмов уплаты обязательных социальных платежей для всех физических лиц в режиме самозанятых.

В Бюджетный кодекс внесены изменения, которые ограничивают обращение государственных ценных бумаг на территории Международного финансового центра «Астана».

В Закон «О страховой деятельности» внесены изменения, направленные на усиление регулирования страховой отрасли за счет разделения понятий «страховые резервы» и «страховые обязательства». Также внесены изменения, корреспондирующие между собой нормы Кодекса, и связанные с правилами юридической техники.