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    11:47, 25 Июнь 2025 | GMT +5

    Новый Налоговый кодекс: Мажилис согласился с поправками Сената

    Депутаты Мажилиса на пленарном заседании согласились с поправками, предложенными сенаторами в проект нового Налогового кодекса Казахстана, а также сопутствующий законопроект по вопросам налогообложения, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    В частности, мажилисмены согласились с поправками:

    • в новый Налоговый кодекс и сопутствующий закон по вопросам налогообложения;
    • в закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правоохранительной службы, обеспечения жильем и социальной защиты сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов, органов гражданской защиты и военнослужащих, а также исключения избыточной законодательной регламентации в деятельности органов внутренних дел»;
    • в закон о внесении изменений в Налоговый кодекс и законы, связанные с его введением в действие.

    Напомним, ранее Сенат вернул эти документы в Мажилис с уточнениями. Концептуально поддержав Налоговый кодекс, депутаты Сената предложили новую редакцию его отдельных статей.

    Теги:
    Сенат Законопроекты Налоговый кодекс Мажилис
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
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