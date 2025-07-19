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    10:23, 19 Июль 2025 | GMT +5

    Самозанятые, общепит, фермеры: что меняет новый Налоговый кодекс

    Первое публичное разъяснение нового Налогового кодекса состоялось на площадке НПП «Атамекен», передает агентство Kazinform.

    Первое публичное разъяснение нового Налогового кодекса состоялось на площадке НПП «Атамекен»
    Фото: Правительство РК

    Заместитель Премьер-министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин и председатель Президиума палаты Раимбек Баталов в формате семинара-совещания встретились в офлайн и онлайн формате с представителями отраслевых ассоциаций, на котором представители госорганов разъяснили бизнесу ключевые нормы нового Налогового кодекса.

    Среди участников — представители машиностроения, фарминдустрии, общепита, розничной торговли, здравоохранения, налоговых консультантов и других объединений.

    Директор департамента налоговой и таможенной политики Министерства национальной экономики Ерлан Сагнаев отметил, что в новом кодексе число специальных налоговых режимов (СНР) сокращено с семи до трех:

    • для самозанятых,
    • на основе упрощенной декларации,
    • для крестьянских или фермерских хозяйств.

    — Специальный налоговый режим для самозанятых вправе применять физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, не использующие труд работников и не осуществляющие виды деятельности, по которым разрешено применение данного режима. И те, чьи доходы за календарный месяц не превышают 300 МРП, — подчеркнул Ерлан Сагнаев.

    При этом самозанятые освобождаются от ИПН и платят только соцплатежи за себя в размере 4% от дохода.

    В новом режиме упрощенной декларации сохраняется возможность не платить НДС и соцналог. Его вправе будут применять налогоплательщики, чей доход за календарный год не превышает 600 тыс. МРП (2,4 млрд тенге), без ограничения по численности наемных работников, и те, чей вид деятельности не включен в перечень запретительных видов.

    Действующий СНР для крестьянских (фермерских) хозяйств сохранен.

    — Единственно, в связи с упразднением единого земельного налога причитающийся подоходный налог в размере 0,5% с валового дохода крестьянские хозяйства будут оплачивать на КБК ИПН, как все другие предприниматели. Кроме того, по земельным участкам сельхозназначения, не используемым по назначению или используемым с нарушением законодательства Казахстана, базовые ставки земельного налога (платы за пользование земельными участками) увеличены с 20 до 40 раз, — отметил Ерлан Сагнаев.

    Новый кодекс предусматривает масштабное упрощение налогового администрирования:

    • на 30% меньше отчетности, на 20% меньше налогов,
    • оптимизация налоговых льгот и сборов,
    • новые подходы к налоговому администрированию.

    - Изменятся подходы и в налоговом администрировании. На сегодня, если все меры принудительного взыскания налоговой задолженности применяются с порога 6 МРП, то в новом Налоговом кодексе применение мер зависит от размера задолженности. Важным моментом является то, что вся деятельность бизнеса не будет блокироваться из-за незначительных сумм задолженности. Если она составляет сумму до 20 МРП, то будет направлено лишь извещение о наличии налоговой задолженности. Если же сумма составит от 20 до 45 МРП, то уже будет направлено уведомление, а в случае непогашения будут приостановлены расходные операции по банковским счетам и выставлены инкассовые распоряжения. Если сумма задолженности более 45 МРП, то дополнительно будет описываться имущество для выставления на торги, а также проводиться работа по взысканию задолженности за счет дебиторов должника, — заключил Ерлан Сагнаев.

    Председатель саморегулируемой организации общественного питания Вероника Даугалиева предложила сохранить возможность отнесения на вычеты по КПН сумм расходов от предпринимателей, работающих в режиме упрощенной декларации. Исполнительный директор Ассоциации застройщиков Казахстана Виктор Микрюков выразил обеспокоенность практикой признания регистрации юрлиц недействительной и выступил за введение полноценной процедуры принудительной ликвидации. Другие участники также задали много вопросов и получили обстоятельные ответы от представителей госорганов. Теперь разъяснительная работа по нормам нового Налогового кодекса продолжится в других регионах.

    Ранее мы писали, какие налоги и обязательные платежи должны сдать казахстанцы в июле и какие штрафы грозят казахстанцам за налоговые нарушения. Также сообщалось, что неуплата налогов в Казахстане может повлечь за собой серьезные последствия — от начисления пени до уголовной ответственности.

    Налог на имущество в Казахстане: кто и когда должен платить — читайте здесь.

    Напомним, в пятницу Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал новый Налоговый кодекс и сопутствующий ему Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения». 

    Теги:
    Бизнес Налоговый кодекс Предпринимательство и власть
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
    Автор
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