Налог на имущество в Казахстане: кто и когда должен платить

Кто обязан платить, а кто нет?

Налог на имущество физических лиц

Плательщиками налога на имущество являются физические лица, имеющие на праве собственности:

квартиры, жилые дома, дачные постройки, гаражи, парковочные места;

земельные участки;

другие строения, сооружения и помещения.

Плательщиками налога на имущество не являются:

Герои Советского Союза, герои Социалистического Труда, лица, удостоенные званий «Халық қаһарманы», «Қазақстанның Еңбек Epi», награжденные орденом Славы трех степеней и орденом «Отан»;

ветераны Великой Отечественной войны, ветераны, приравненные по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны, и ветераны боевых действий на территории других государств, лица, награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны, а также лица, проработавшие (прослужившие) не менее шести месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года и не награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны, лица с инвалидностью;

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, на период до достижения ими 18-летнего возраста;

один из родителей лица с инвалидностью с детства, ребенка с инвалидностью;

многодетные матери, удостоенные звания «Мать-героиня», награжденные подвеской «Алтын алқа», отдельно проживающие пенсионеры.

Налог на имущество юридических лиц

Индивидуальные предприниматели и юридические лица уплачивают налог за здания и сооружения, которые находятся у них в собственности, в том числе в долевой, в пользовании, в аренде и т. д.

Не платят налог ИП на СНР (на специальном налоговом режиме) для крестьянских или фермерских хозяйств, если их имущество находится в собственности и используется непосредственно в производстве сельхозпродукции и для ее хранения.

Не облагаются налогом:

земельные участки, по которым уплачивается земельный налог;

здания, сооружения, находящиеся на консервации по решению Правительства РК;

объекты незавершенного строительства;

жилища, предоставленные в аренду для проживания и не выведенные из жилого фонда (используемые в предпринимательской деятельности), по которым исчисление налога производится налоговыми органами согласно ст. 532 НК РК.

Сроки уплаты налога

Для физических лиц срок уплаты налога на имущество производится по месту нахождения объектов обложения не позднее 1 октября текущего года. Оплата — через банки второго уровня, в том числе через мобильные приложения.

Юридические лица уплачивают налог в четыре этапа равными долями — до 20 февраля, мая, июля и ноября. Окончательный расчет — до 10 апреля следующего года за отчетным налоговым периодом. Оплата производится через банки второго уровня.

Где проверить информацию о налоге?

Задолженность по налогу можно узнать:

на сайте kgd.gov.kz (Электронные сервисы → «Сведения о налоговой задолженности» или «Предстоящие платежи»;

на портале egov.kz;

в кабинете налогоплательщика;

в мобильном приложении банка.

Как рассчитывается налог?

— Исчисление налога на имущество производят налоговые органы путем применения ставок к налоговой базе (оценку для целей налогообложения представляют НАО «Правительство для граждан»), — уточнили в КГД.

Ставки зависят от стоимости имущества:

до 2 млн тенге — 0,05%;

от 2 млн тенге — 1 000 тенге + 0,08% от суммы превышения.

Пример расчета: Если стоимость объекта — 1 млн тенге, то налог на имущество составит 500 тенге. 1 000 000 × 0,05% = 500 тенге. Если стоимость объекта — 3 млн тенге, то налог на имущество — 1800 тенге. 1000 + (3 000 000 − 2 000 000) × 0,08% = 1 800 тенге.

Где можно узнать о налоговой задолженности?

на сайте kgd.gov.kz (Электронные сервисы → «Сведения о налоговой задолженности» или «Предстоящие платежи»;

на портале egov.kz;

в кабинете налогоплательщика;

в мобильном приложении банка.

Что такое Декларация формы 700?

— Декларация (Формы 700.00) представляется юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями — по налоговым обязательствам, определенным по объектам обложения, физическими лицами (в том числе лицами, занимающимися частной практикой) — по налоговым обязательствам, определенным по объектам обложения, используемым (подлежащим использованию) в предпринимательской деятельности и (или) в деятельности, связанной с такой частной практикой, — отметили в КГД.

Декларация (Формы 700.00) состоит из самой Декларации (Форма 700.00) и приложений к ней (Формы 700.01 — 700.03) по раскрытию информации об объектах обложения и объектах, связанных с обложением земельным налогом, налогом на транспортные средства и налогом на имущество.

Расчет текущих платежей по налогу на имущество состоит из основной формы 701.01 и приложению к нему.

Декларация (Формы 700.00) представляется по месту нахождения объектов налогообложения в срок не позднее 31 марта года, следующего за отчетным налоговым периодом.

— Налогоплательщики, имеющие коммерческие объекты, обязаны представлять Декларацию 700 формы для исчисления налога на имущество и уплаты налога, — подчеркнули в КГД.

Что будет, если не уплатить?

По юридическим лицам и ИП:

КГД: «В случае неуплаты налогов, налоговые органы направляют распоряжения в банки второго уровня для ареста расчетных счетов налогоплательщика».

По физическим лицам:

КГД: «Направляют частным судебным исполнителям налоговые приказы о погашении налоговой задолженности для принятия мер по погашению. Частные судебные исполнители производят аресты карточных счетов в банках второго уровня».

Ранее мы писали, какие налоги и обязательные платежи должны сдать казахстанцы в июле и какие штрафы грозят казахстанцам за налоговые нарушения. Также сообщалось, что неуплата налогов в Казахстане может повлечь за собой серьезные последствия — от начисления пени до уголовной ответственности.

Налоги, пени, пошлины: что подлежит возврату, а что — нет — читайте здесь.

Напомним, в пятницу Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал новый Налоговый кодекс и сопутствующий ему Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения».