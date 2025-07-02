Какие штрафы грозят казахстанцам за налоговые нарушения

Осуществление деятельности без регистрации в качестве ИП

Согласно пункту 2 статьи 35 Предпринимательского кодекса, физические лица, чей годовой доход от частного предпринимательства превышает 12-кратный минимальный размер заработной платы (в 2025 году — 1 020 000 тенге), подлежат обязательной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

Ведение деятельности без государственной регистрации квалифицируется как незаконное предпринимательство (статья 463 КоАП РК). Штраф за данное правонарушение составляет от 10 до 100 МРП (от 39 320 до 393 200 тенге) с возможной конфискацией дохода, полученного от незаконной деятельности, а также используемого оборудования и товара.

Нарушения при применении контрольно-кассовых машин (ККМ)

В соответствии со статьей 166 Налогового кодекса РК, при расчетах наличными или банковскими картами налогоплательщики обязаны применять ККМ с функцией фиксации и передачи данных (онлайн-ККМ).

В случае выявления нарушений предусмотрена административная ответственность по статье 284 КоАП РК.

При первом нарушении — предупреждение, при повторном в течение года — штраф в размере 15 МРП (58 980 тенге). Кроме того, деятельность может быть приостановлена до полного устранения нарушений.

Реализация алкогольной продукции без лицензии

Продажа и хранение алкогольной продукции относятся к лицензируемым видам деятельности. При отсутствии лицензии предприниматель несет ответственность в соответствии со статьей 463 КоАП РК.

Штраф составляет от 100 до 200 МРП (от 393 200 до 786 400 тенге) с конфискацией алкогольной продукции.

Занижение доходов в налоговой отчетности

Согласно статье 13 Налогового кодекса, налогоплательщик обязан в полном объеме и достоверно отражать все доходы в отчетности.

В случае установления факта занижения дохода налоговыми органами производится доначисление налогов, пеней и штрафов.

Размер штрафа составляет 20% от доначисленной суммы налога, при повторном нарушении — 50%. При значительных суммах возможно возбуждение уголовного дела по статье 245 УК РК (уклонение от уплаты налогов).

Сокрытие информации о наемных работниках

Все наемные работники подлежат обязательной регистрации в Единой системе учета труда (Enbek.kz) и отражаются в налоговых формах № 910 и № 200.

Если работников не отражают, предусмотрено доначисление налогов, социальных отчислений и штрафов. Указанные действия нарушают налоговое, трудовое и административное законодательство Республики Казахстан.

В Комитете государственных доходов напомнили, что соблюдение налогового законодательства обеспечивает не только защиту от санкций, но и способствует формированию прозрачного и ответственного ведения бизнеса.

Ранее в КГД сообщили, сколько денег поступило в бюджет от реализации имущества должников.